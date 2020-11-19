實名制口罩今年初上路至今，有消息指出指揮中心擬在明年加碼，由14天9片增至14天10片，且口罩都是直接包好再配送給藥師。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，還在研議中。

莊人祥表示，現行的實名制口罩14天9片的規劃是規劃到年底，接下來要不要持續，會有相關計畫，物資組會依據口罩存量，去和廠商做研議，到底何時會宣布還要確認。

(中時 )