實名制口罩擬加碼14天10片 莊人祥回應了 14:182020/11/19 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 實名制口罩擬加碼14天10片 莊人祥：還在研議中。示意圖為民眾排隊買實名制口罩。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 實名制口罩今年初上路至今，有消息指出指揮中心擬在明年加碼，由14天9片增至14天10片，且口罩都是直接包好再配送給藥師。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，還在研議中。 莊人祥表示，現行的實名制口罩14天9片的規劃是規劃到年底，接下來要不要持續，會有相關計畫，物資組會依據口罩存量，去和廠商做研議，到底何時會宣布還要確認。 (中時 ) #實名制口罩 #加碼 #14天10片 #莊人祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 口罩實名制加碼 明年元旦起14天可買10片 09:542020/11/19 生活 建構退休三支柱 台壽超前部署「銀」向未來 16:182020/11/19 財經 陸人免14天檢疫 港擬定粵澳優先 04:102020/11/19 焦點新聞 《國際社會》疫情再發威 日韓單日確診人數齊創高 09:432020/11/19 財經 白靈慶隔離期結束曬全裸遮胸照 高喊：慶祝自由的方式 13:002020/11/19 娛樂 中山分局官警集體貪汙收賄 檢調案再搜索約談約2業者 15:492020/11/19 社會 新增2境外移入 土耳其空服員確診 指揮中心急追同機台籍旅客 13:582020/11/19 生活 人妻「買菜存零錢3年」6位數存款曝光 內行驚：其實很危險 15:462020/11/19 生活 失言連連 陳耀祥侮辱新聞人 04:102020/11/19 焦點要聞 有望月減4公斤 優減442飲食法大公開 09:002020/11/19 健康 生活熱門新聞 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 「隱藏版」好市多驚見7折零售 老司機搶到口袋破洞 - 生活 冷凍水餃界霸主是誰？眾人狂推「大哥牌」餡多爆汁 - 生活 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 台大權威陳信孚大腸癌逝 40歲後最要小心3件事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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