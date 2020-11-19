NCC不予中天新聞台換照，台北市長柯文哲19日表示，關新聞台是國家大事，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌應公開表態，最起碼蘇貞昌要出面說明，不管是蘇或NCC，還是要用書面講清楚關掉中天是什麼規則、標準有哪些、哪些犯罪事實，須公開透明、符合公平正義，最重要是標準要一致，如果這樣要關，大家就講清楚全部照這個標準。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，議員陳政忠問柯，中天新聞台被關台，是NCC單一專業部門決策，還是一個影響國家的一件大事？柯說，關新聞台是大事，NCC應該要明白的文字敘述為什麼要關、標準是什麼，還是要講清楚。

陳政忠認為，如果是國家大事，他從昨天到今天都沒看到總統蔡英文、蘇貞昌有講一句話，2人躲在後面屁都不放，總統、院長躲在後面不願表態，推給NCC一個部門決定國家大事，擔這個責任？

柯文哲說，最起碼蘇貞昌要講話，但不管是蘇貞昌或NCC，還是要用書面，要公布關掉中天是什麼規則、標準有哪些、哪些犯罪事實，累積起來應該要關，須公開透明、符合公平正義，最重要是標準一致，如果這樣要關，大家就講清楚全部照這個標準。

陳政忠指出，對於民眾黨表達3點立場並質疑有先射箭再畫靶之嫌，尤其聽證會鑑定人、審查委員具有特定政治背景皆未排除等諸多疑慮，NCC必須說清楚講明白，所以決策沒辦法昭公信？

柯文哲強調，社會大眾有疑問就必須講清楚，比方說先打分數再換題目、大家都清楚委員背景，應該要有迴避原則，審查委員原則上，一般來講像審大巨蛋案，北市府內官員要迴避，委員是大家事先有迴避原則，這是很基本的概念。

至於秋鬥遊行可能轉換為挺中天，柯文哲說，民眾黨部將會發聲明，但對地方首長來說，離元旦剩沒幾天，中央還沒有公布行政命令，要怎麼配合都不曉得。

柯文哲說，對秋鬥概念是反黨國，黨政軍退出媒體是民進黨當年政治主張，但現在看到黨政軍進入媒體，還有反雙標，「我是最慘的藍綠都打，紅媒打我、綠媒也打我」，應該用一樣的標準。

柯指出，關新聞台是國家大事，總統、院長應公開表態，若2人堅持一句話不說都推給NCC，他說，全國民眾都在看，政府做的事還是要公開透明、公平正義，要出來講為什麼這樣做，講的有道理會支持你，呼籲大家睜大眼睛來看。

(中時 )