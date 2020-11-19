新莊14歲少女昨日放學後就未返家，她的媽媽焦急地PO網尋找並報警，但今（19日）早，又傳出該名少女的同班同學也失聯，家屬急報忙向警方報案，新莊分局表示，目前已依規定受理報案，稍早2名失蹤少女人在桃園被尋獲，警方目前正在進一步調查，以釐清案情中。

據了解，2名女少女原是好友，與同學傳話間發生誤會，昨天校方介入處理，約雙方家長到校訪談後，由家長各自將小孩帶回，不料其中1名少女當晚就失蹤。而今天早上7點多，另外少女的母親將小孩載至學校，但學校並未發現學生到校上課，隨即向家長反映，少女的母親收到通知後也隨即向警方報案。

教育局表示，本案初步瞭解該生是新莊區某國中學生，校方表示該生非高風險家庭亦非輔導個案，昨日該生正常到校上課，但放學後因故未回家，故家長除在網路上尋求協助外，並已報警，學校也將會配合警方協尋。

教育局也表示，將持續強化學生網路使用、交友安全教育，並請學輔單位加強留意學生在校行為表現、同儕人際互動狀況；另請學校運用親師座談等時機，提供家長教育孩子網路潛在危險、誘惑及衝突應變技巧等資訊，避免類此事件發生。

(中時新聞網)