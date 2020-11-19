12月1日起秋冬防疫專案強制八大類場所佩戴口罩，八大類場所包含醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公。行政院長蘇貞昌19日在行政院會中指示，新的防疫專案，從邊境、社區與檢驗訂出三大防線，入境嚴管、作法趨強，各部會務必全力推動。

蘇貞昌指示各部會及地方政府督導所轄八大類高感染傳播風險場所，落實戴口罩、人流管制等措施。同時指示交通部敦促各航空公司落實所有入境或轉機旅客的把關機制，不論其國籍、身分、來台目的，登機前均應出示三日內檢驗陰性報告，才可登機，以確保航空防疫安全。

蘇貞昌表示，新冠肺炎讓全世界許多人在各方面生活都受到嚴重影響，台灣由於全體國人上下一心，同舟一命，遵守、配合政府各項防疫措施，使得國人可以如常上班上學、正常生活，50萬人齊聚看國慶煙火，10多萬人的大會考及各種大型活動也都照常舉行。

蘇貞昌說，在這艱困的一年中，更顯珍貴，這都是大家共同成就安全的台灣，但疫情還沒有過去，請持續以最嚴謹的態度，保持警戒，守護國人健康。

(工商 )