美股因新冠疫情再度熱燒而拉回，影響台股短線追高買氣；在權王台積電創新高後向下適度修正，及國泰金、富邦金、兆豐金、玉山金與中信金等金融族群多拉回下，使台股高檔承壓；不過，矽晶圓、被動元件、電動車與比特幣等族群力挺短多，使盤勢得力守13700點。

周四盤中最高點13785點，仍改寫歷史新高水準，與最低點13700點僅落差85點，顯示市場殺低意願不高，低檔源自法人、大股東、主力群、中實戶等市場大咖接手意願仍濃厚，加上散戶逢低買氣也不弱，係盤勢高檔狹幅整理之際，仍使不少個股，如盤中一度高達39檔亮燈漲停，依題材亮麗演出主因。

由於南亞科、長榮航、廣達、友達、群創、台塑、台塑化、台化、台泥、統一、台玻、聯發科及台達電等重量級集團仍臉色紅潤，使短多人氣不散，化解台積電拉回壓力，集中交易市場加權股價指數終場僅下挫50.86點，報13722.43點，跌幅0.37%，成交2057.83億元。

事實上，大盤若不計台積電權重，則整體指數仍還是上漲格局，顯示盤勢與權王的多空走勢，愈趨一體兩面發展。但台積電拉回，也使不少小型股、低價股與轉機股等，短多有些許表現空間，此係市場金充沛，無畏盤勢高檔震盪遠因。

櫃買市場方面，短線生技、化學、電機、紡纖、營建、觀光與航運等類股指數雖拉回，但電子類股指數力撐短多，而細分族群又以光電、半導體與網通等表現不錯，使短多無畏高檔震盪，加上鋼鐵股也站在多方，使盤勢開高震盪趨堅，終場指數收漲0.29%，為170.47點，成交614.51億元。

業內人士指出，由於新冠疫苗即將在12月出爐，短期歐美部分大城雖再度封閉或學校仍暫時關閉，但預期負面影響將未若今年上半年那麼嚴重，只要疫苗量產並啟動施打作業，則股市先行反應未來3~6個月疫後的報復性消費仍可期，包括美在內的全球股市後市不必過分悲觀。

此外，俗話說，看得見的問題就不是問題，因為總有辦法予解決，股市最怕是看不見的問題。目前看起來，短期的可能的黑天鵝變數風險，仍是美國總統川普在日前大選中「輸輸去」，但迄現下還未認輸，只是從各種跡象觀察，川普即便透過各種司法途徑，仍難扳回劣勢，因為就是拿不出任何他所謂的大選舞弊的証據。

未來的2021，預期全球央行在疫後將全力搶救經濟，並振興景氣下，使明年上半年比較基期相對偏低的產業，包括鋼鐵、水泥、觀光、航運、飯店、餐飲、塑化原物料等，波段轉機氣象不宜看淡，另外，未來明星產業包括電動車、AI、5G與高速運算等相關概念股與供應鏈，也值持續追蹤。

(工商 )