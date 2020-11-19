民進黨政府近來在多個議題上引發民眾反彈，不僅在萊豬議題上剛愎自用，還讓前行政院發言人丁怡銘引發「牛肉麵之亂」，造成國內業者的損失，更動用NCC，讓中天電視台換照未果，實質上打壓台灣的言論、新聞自由，多個充滿爭議的決策讓民怨迅速累積。

而民進黨黨主席蔡英文在昨日中常會上向黨內代表表示，未來幾個月「事情應該會滿多的」，指出可能會面臨一些變局，要黨員沉著應對，對執政推動要有信心。雖然民進黨在上次選舉中有817萬的支持者，但是民主社會中沒有絕不離開的支持者，因此在處理問題上應該要更小心謹慎，與支持者保持溝通，讓他們有信心、能理解。

但蔡英文這個說法網友並不買單，直呼民進黨在萊豬上這麼剛愎自用，還敢說要跟支持者溝通，11月22日一定要上街讓民進黨政府感受人民的怒火。其他網友也指出「言論自由、新聞自由都敢關了，還在那邊說甚麼溝通」、「綠色攻擊人就天經地義，說錯道個歉就好，其他人說錯就追殺到底，真噁心」。

而NCC昨日公布的中天新聞台審查結果，7比0全票否決中天換照，此事也讓美麗島電子報董事長吳子嘉直言其中「肯定有政治干涉」，並表示民進黨的內部就是黑社會，並指出，他自己是民進黨員，深懂得民進黨的生態。同時他也認為，這件事情這當然是高層交代的，所以沒有他自己的自我意識，這個7比0是政治介入都是非常確定的事情。

(中時新聞網)