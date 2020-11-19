竹北市人口成長快速，近一年每月平均移入518人，即將突破20萬人口。（本報資料照片）

新竹縣人口呈現正成長，人口數最多的竹北市，即將突破20萬人口，縣長楊文科、竹北市長何淦銘皆期待第19萬9999、20萬以及20萬01名入籍竹北市的3位新生兒出現，將贈送禮金及獎品，預計於滿月時舉辦活動，為3名寶寶慶生。

楊文科表示，他上任目標之一就是希望能讓年輕人願婚、敢生，竹北市第20萬人口即將於近日誕生，縣政府也將舉辦禮品，市公所則提供禮物及禮金，贈送給在戶口數上具有里程碑指標的3名寶寶。

竹北市每年移入人口約6000人，相較20年前僅6萬的小鄉鎮，如今一躍成為僅次於彰化市的第2大縣轄市，何淦銘表示，上月竹北市人口為19萬8596人，正式超越屏東市。

何淦銘表示，將於新生兒滿月時舉辦慶祝儀式，贈送獎金及獎品，明年竹北市人口滿21萬時，代表會席次將增加一席，也預計會大幅慶祝。竹北市目前有5個里人口數破萬，包含東平里、鹿場里、中興里、竹仁里、十興里，其中僅有竹仁里位於高速公路以西地區。

依據新竹縣政府民政處統計，竹北市近一年平均每月增加518人，人口為正成長，竹北戶政事務所透露，平均每月增加170名左右新生兒，顯見竹北市的發展及生育力。

(中時 )