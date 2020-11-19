Western Digital旗下專為PC與遊戲電腦而生的WD_BLACK系列，今（19）日推出三款全新產品，協助玩家升級硬體設備，在次世代遊戲來臨的時刻，克敵致勝。WD_BLACK最新的三款新品包含首次採用下一代PCle Gen4介面規格的NVMe SSD、配備PCle Gen3 x8技術的SSD外加卡，以及採用Thunderbolt 3介面的NVMe SSD Game Dock，為提供遊戲玩家們更好的體驗，這三款產品都具備RGB照明，風格鮮明。

Western Digital指出，根據市調公司Niko Partners 統計，PC Game市場產值自2016年的6億2200萬（美金），預估到 2021年將會成長至13億8670萬（美金）。除了玩手遊之外，有54%男性以及38%女性回到家之後也會玩PC遊戲。有鑒於遊戲市場持續成長，Western Digital推出三款WD_BLACK新品。

Western Digital指出，筆電遊戲玩家、桌電遊戲玩家或是主機玩家在平時玩遊戲時，各有不一樣的痛點。以筆電遊戲玩家為例，就面臨筆電缺乏連接性、儲存空間有限、外接硬碟速度有限等痛點；桌機玩家的痛點則包含：期待效能越高越好、Intel處理器電腦的玩家無法享受PCle Gen4高速效能（2020年第二季發布Ice Lake）、缺乏可搭配其他RGB配件的美觀儲存裝置。遊戲主機玩家則是會有儲存容量不足、速度降低的遊戲主機導致載入時間變長、高階SSD的價格速度快但是價格貴等痛點。對應喜愛在不同平台上玩遊戲的玩家需求，可參考今日的三款WD_BLACK新品來嘗試滿足。

WD_BLACK SN850 NVMe SSD。（黃慧雯攝）

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

新品率先採用了PCIe Gen4 技術，讀取速度達7000MB/s，寫入速度達5300MB/s（1TB容量版）。內建WD_BLACK G2控制器，針對有高規格需求的高強度遊戲最佳化（不適用NSA或是伺服器環境），也採用了全新的快取技術，讓遊戲載入速度比上一代更短，檔案傳輸速度也更快。為提供客製化選項，WD_BLACK SN850 NVMe SSD也提供了配備RGB照明的散熱片版本，可以避免熱感調節（thermal throttling）。總共有500GB、1TB、2TB等三種容量可選，可透過PChome商店街、momo購物網購買。配備RGB照明的散熱片版本預計在2021年初上市。

WD_BLACK AN1500 SSD外加卡。（黃慧雯攝）

WD_BLACK AN1500 SSD外加卡

期待能透過現有電腦配備就能對應次時代遊戲體驗的玩家，WD_BLACK AN1500 SSD外加卡正是合適的產品。透過以兩個SSD組成了RAID 0磁碟陣列，WD_BLACK AN1500 SSD可以達到PCle Gen3 x8，讓玩家享有最高達6500MB/s的讀取速度以及4100MB/s的寫入速度。Windows平台中還可支援自訂義RGB照明，展現玩家風格。新品內建散熱片，在維持遊戲效能的同時可以協助避免熱感調節，讓電腦設備能持續以最高效能運行。WD_BLACK AN1500 SSD外加卡共有1TB、2TB、4TB容量可選，已可透過PChome商店街、momo購物網購買。

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD。（黃慧雯攝）

WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD

這一款新品具備散熱片設計，也具備主動散熱風扇，可搭配支援Thunderbolt 3介面的筆電使用，變身為整合遊戲站。對於期待擁有高效遊戲體驗，又期待能精簡遊戲設備的玩家而言更為合宜。透過一條Thunderbolt 3連接線，就可透過NVMe技術獲得更快的速度，還有更大的遊戲儲存空間。機身有相當多元的連接埠選擇，包含RJ45網路連接埠、DisplayPort 1.4、兩個Thunderbolt 3、三個支援10GB/s連接埠，2個是USB-A接口、一個USB-C接口，並支援3.5mm耳機孔，可以外接更合適你自己的耳機，感受豐富的遊戲音效。Windows用戶透過WD_BLACK Dashboard便可自行控制RGB照明的效果。共提供0TB、1TB、2TB等三種容量可選，預計在12月25日上市。

(科技)