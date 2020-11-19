秋冬加強檢驗資源不夠？指揮中心：每天可檢驗近1萬件檢體 14:282020/11/19 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 秋冬防疫專案加強採檢。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為降低國內風險，中央流行疫情指揮中心昨公布「秋冬防疫專案」，12月起至明年2月28日，入境旅客皆需檢附3日內核酸檢測陰性證明、8大類場所強制戴口罩、醫療院所則要加強通報採檢。其中，針對加強採檢，醫界人士質疑檢驗量能不足，對此，疾管署組長楊靖慧說，目前每日檢驗的檢體有2、300件，而全台實驗室有80幾間，最高每天可檢驗近1萬件檢體，這部份應無問題。 (中時 ) #秋冬專案 #檢驗 #檢體 #採檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強制戴口罩年初不做現在做？陳時中曝關鍵 12:222020/11/19 生活 陸軍203旅傳霸凌害下士輕生？ 軍方澄清：純屬臆測 12:322020/11/19 社會 台商春節返家能縮短居檢？陳時中：不可能 11:402020/11/19 生活 澎湖地檢署拍賣陸籍違法抽砂船舶3度流標 將評估是否充當人工魚礁 11:372020/11/19 社會 國人癌症死因第1名是它！2大高危險群將獲篩檢補助 08:442020/11/19 健康 女拔20顆牙亡 表姊爆醫院未說清就讓「不識字爸」簽同意書 08:182020/11/19 社會 專家傳真》掌握醫療器材開發關鍵 打造智慧醫療新未來 04:102020/11/19 專題周報 新聞早班車》陳文茜反問 其他電視台都很自律嗎 07:012020/11/19 政治 陸人免14天檢疫 港擬定粵澳優先 04:102020/11/19 焦點新聞 口罩實名制將放寬 陳時中：未來朝常態化研擬 09:502020/11/19 生活 生活熱門新聞 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 冷凍水餃界霸主是誰？眾人狂推「大哥牌」餡多爆汁 - 生活 秋老虎再見！明晚變天滑梯式降溫 氣象局：4地區有大雨 - 生活 「隱藏版」好市多驚見7折零售 老司機搶到口袋破洞 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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