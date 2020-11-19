為降低國內風險，中央流行疫情指揮中心昨公布「秋冬防疫專案」，12月起至明年2月28日，入境旅客皆需檢附3日內核酸檢測陰性證明、8大類場所強制戴口罩、醫療院所則要加強通報採檢。其中，針對加強採檢，醫界人士質疑檢驗量能不足，對此，疾管署組長楊靖慧說，目前每日檢驗的檢體有2、300件，而全台實驗室有80幾間，最高每天可檢驗近1萬件檢體，這部份應無問題。

(中時 )