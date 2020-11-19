標示藍色部分為警方實施交通維持計畫及進場動線規劃。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

疫情趨緩，台中北屯區好事多美式賣場於20日開幕，免費提供贈品及多項優惠，屆時有大量車潮將湧入北屯區松竹路與敦富路及周邊道路，警方呼籲進場購物之駕駛人，配合交通維持計畫前進，離場動線循序行駛，建議多使用大眾運輸工具，避免塞車。

台中市警第五分局長郭士傑表示，賣場汽車停車位810格，每日預估停車數量約3000到5000輛次，好市多業者自11月20日起，自行申聘義交協勤，針對賣場出、入口及周邊重要路段強化疏導作為，引導車輛依規劃動線進、離場，並依交通狀況機動調派。

警方呼籲，民眾若由松竹路進場者，預先於南興路右轉，或由旱溪西路左轉往軍福19路（南興公園）方向，再轉敦富路直行進入賣場。

當天實施交通維持計畫及進場動線規劃如下：

1、北屯區（西側）、中市區（南側）、潭子、豐原區（北側）來向：松竹路→南興路→軍福19路→敦富路→賣場。

2、環中路來向（北側）：環中路→敦富路→敦富9街→南興路→軍福19路→敦富路→賣場。3、大里、太平、霧峰區（台74線）方向：台74線（松竹匝道）→松竹路→旱溪西路→軍福19路→敦富路→賣場。離場動線則由南興北1路往敦富東街方向離開，避免與進場動線車輛衝突。

警方提醒，松竹路與敦富路口目前施作下水道工程，占用松竹路東向西行外側車道，工期至110年2月，為維護交通秩序，交通局於該路口雙向設置禁止左轉標誌，以免左轉車流影響交通順暢，提醒民眾務必遵守交通規則及行車安全。

(中時 )