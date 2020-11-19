童星出身的關曉彤，4歲就開始拍戲，她是大陸觀眾從小看到大，關曉彤也以甜美長相和清純氣質，擁有「國民閨女」的美名，如今關曉彤已從當年的小女孩，長大蛻變成23歲的小女人，她近日為雜誌拍攝的照片中，她西裝裡面辣穿薄紗，豪開中門洩東西半球。

關曉彤登上大陸雜誌《男人裝》的11月封面人物，正值青春年華的她，大方展現性感，照片中的關曉彤穿搭前衛，她頂著紅色短假髮，身穿白色bra和紅色深v背心，纖細身材全都露。

最性感的莫過於，在關曉彤黑色西裝外套的造型中，她裡頭辣單穿薄紗，還豪開中門洩東西半球，關曉彤舉手投足散發成熟魅力，也讓外界見識到她嬌媚的一面。

關曉彤從當年的小童星，已長大成美少女一枚，網友對關曉彤的辣照也很買單，紛紛留言讚：「酷中帶點可愛」、「彤彤這次拍得好好看」、「在適合的年紀做有趣的嘗試」、「一個字：美」。

(中時新聞網)