「中高齡就業博覽會」提供744個職缺，吸引約700多名中高齡民眾求職。（盧金足攝）

台中市府勞工局19日舉辦首次「中高齡就業博覽會」。（盧金足攝）

「中高齡就業博覽會」也是台中市首次針對中高齡求職者規劃的徵才活動。（盧金足攝）

中高齡也有機會再展專長！台中市府勞工局19日舉辦首次「中高齡就業博覽會」，求職王小姐和老公溫先生，退休後玩10年，想重入職場，和年輕人一起學習成長才不會被淘汰，王小姐以前是退休10年的學校人事主任，了解高齡化社會的勞動力缺口，應徵「好市多」的商品展示專員職缺，希望活到老、學到老，實現自我，為社會貢獻一己之力。

勞工局19日舉辦「中高齡就業博覽會」，20家中高齡友善廠商設攤，其中摩斯漢堡、卜蜂企業、美商德盟全球凱展、橋椿金屬、香港商志盛實業及青松健康等公司一次開出50個以上中高齡友善職缺，台灣卜蜂及志盛實業更開出薪資上看5萬5000元，提供744個職缺，吸引大批中高齡民眾求職，初步媒合率達5成以上。

副市長令狐榮達指出，「中高齡就業博覽會」，是台中市首次針對中高齡求職者規劃的徵才活動，感謝「製造業」、「批發及零售業」、「照顧服務業」及「住宿及餐飲業」共20家企業設攤響應。

「求職民眾年齡落在45歲至64歲」，令狐榮達說，他們的職場工作經驗豐富，有相當能力及體力勝任工作，相信再就業對於該公司將有所貢獻，預期會有上百名民眾前來應徵工作，希望找到適合的工作、公司找到優秀人才。

求職民眾王小姐表示，她以前是學校人事主任，已經退休10年，非常瞭解現今高齡化社會的勞動力缺口，今日來應徵Costco的商品展示專員職缺，她先生61歲，過去從事貿易工作，已退休15年，本身對水電方面很有興趣，特別來應徵金屬職缺，希望可以給他機會。

台中市就業服務處指出，市府除辦理中高齡主題式徵才活動，也在山海屯區共設置23個服務據點，提供一站式就業服務，結合多項促進中高齡就業相關計畫，今年截至10月底，已協助6890名中高齡及高齡者順利就業，平均求職、就業率均逾7成。

為協助中高齡求職者，市府除了提供弱勢勞工就業協助、缺工就業獎勵、跨域就業津貼、臨時工作津貼等，也向勞動部爭取辦理「鼓勵失業勞工受僱營造業工作計畫」，只要經過台中市就業服務處的推介進入營造業就業，勞工可以申請5000元至7000元補助，最長補助18個月。

(中時 )