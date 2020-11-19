行政院長蘇貞昌上午在行政院會要求，因應這波秋冬疫情挑戰，中央流行疫情指揮中心昨（18)日已宣布自12月1日起實施新的防疫專案。（圖／本報資料照）

新冠肺炎受國際疫情，面臨秋冬疫情挑戰，行政院長蘇貞昌上午在行政院會要求，因應這波秋冬疫情挑戰，中央流行疫情指揮中心昨（18)日已宣布自12月1日起實施新的防疫專案，從邊境、社區與檢驗訂出3大防線，「入境嚴管、作法趨強」，各部會務必全力推動。

政院上午聽取衛福部「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」報告。蘇揆表示，新冠肺炎造成全球確診超過5600萬人，死亡超過130萬人，歐洲、美洲疫情仍持續創新高，情勢相當險峻；台灣自4月12日出現最後1例本土病例，至今已超過220天零本土案例，但因國際疫情影響，時序也進入秋冬流行期，近期台灣境外移入個案，比以往明顯增加，上週11／9-15增加25例，創下4月以來單週確診案件數的新高紀錄，也提高了境內感染的風險。因此有必要透過提升邊境、社區管制強度，適度扭轉國人因防疫有成而逐漸鬆懈的心情。

蘇揆要求交通部應敦促各航空公司落實所有入境或轉機旅客的把關機制，不論其國籍、身分、來臺目的，登機前均應出示3日內檢驗陰性報告，才可登機，以確保航空防疫安全。

蘇揆也請各部會及地方政府督導所轄8大類高感染傳播風險場所，落實戴口罩、人流管制、實聯制等措施。

此外，蘇揆也要求衛福部及地方政府督導醫療院所，在第一線對疑似個案保持警覺，落實病例通報及鼓勵社區監測採檢。有些民眾基於不了解或不願意，對於依據社區管委會的要求，反而有所抗拒等，第一線的內政部警政署應配合地方政府、一起來努力；蘇揆也提醒「疫情還沒有過去」，要持續以最嚴謹的態度，保持警戒，守護國人健康。

(中時 )