你認為取決於第一印象的關鍵是什麼？記者實際街訪發現，舉凡身材、臉蛋、牙齒等等都有人提，但最多人認為是眼睛！畢竟雙眼是我們的靈魂之窗，面對初次見面的人，眼神最能透露一個人的靈魂。不過隨著3C產品興盛，民眾往往用眼過度，眼科醫師林友祺就提醒，若出現4種症狀必須留意，但平日可以靠3招呵護雙眼，其中最讓人津津樂道的方式就是「熱敷」！

街訪發現第一眼會看眼睛的人為大宗。(圖/截取自youtube)

雖說人不可貌相，但對於大部分的人來說，始終會依第一眼看到的地方，來種下對方在你心中留下的第一印象。依照各人不同的喜好，注意的地方也不盡相同，但不可否認的是「眼睛」佔大多數，因此平日的保養絕對不能輕忽。現代人上班盯電腦，下班盯手機，造成雙眼過度使用，隨後就會出現許多問題。眼科醫師林友祺表示，若是眼睛有以下4種症狀就必須留意了，分別是眼睛酸澀、視力模糊、出現疊影及黑眼圈，這些都是用眼過度常見的問題，但對於上班族來說長久盯電腦是無法避免的事，因此醫師林友祺建議，日常可以透過點人工淚液，或是成份含有維他命B12的藥水，以及按摩眼周和熱敷眼睛來消除疲勞感。

眼科醫師林友祺建議，雙眼日常保養的物理方式之一就是熱敷眼睛。(圖/截取自youtube)

特別需要注意的是，按摩眼周是指按摩眼睛周圍的肌膚，千萬不能直接按壓在眼球上；熱敷眼睛則是要將溫度控制在洗澡水的溫度，也就是攝氏35~42度，切勿使用暖暖包熱敷。不過使用熱毛巾容易過燙、沒有恆溫效果，插電式眼罩又容易有衛生安全疑慮，好在最近市面上販售的「三樂事蒸氣眼罩」，無論在通勤、辦公或居家都能方便使用，更有別於其他市售產品，其擁有專利護瞳設計發熱片避開瞳孔處，僅熱敷眼周肌肉使用更安心，並且溫度約在攝氏42度左右、衛生安全佳、價格也親民，只要25分鐘透過溫潤蒸氣減緩雙眼疲勞，還能依個人喜好選擇無味或甜柚香，熱敷時也能因清新香氣舒緩情緒、放鬆，使用感受舒適，是一般大眾最能接受的方法。

「三樂事蒸氣眼罩」使用方便，只要25分鐘即可減緩雙眼疲勞。(圖/截取自youtube)

別人對你的好感終究是取決於第一印象，若是沒有天生的美瞳，那就靠後天的努力保養。靈魂之窗若是衰退就很難回到最初的狀態，因此當倦了、累了，可以透過溫潤的蒸氣為雙眼來場三溫暖SPA，也能為自己的第一印象大加分！

(中時新聞網)