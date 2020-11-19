美股周三收黑拖累亞股周四普跌，台股加權指數小幅開高後一度上攻13785.92點新高，惟隨後在電金權值股乏力下震盪拉回，回測13700點支撐。櫃買指數則開高後力守盤上，11點後雖一度小幅翻黑，但隨即站回紅盤持穩向上，表現明顯穩健。

終場加權指數下跌50.86點或0.37％、收於13722.43點，為全日相對低點、仍站穩5日線之上，成交量萎縮至2057.83億元。櫃買指數終場上漲0.49點或0.29％、收於170.47點，成交量略降至614.52億元。

觀察盤面各類股表現，觀光類股午盤後漲勢轉強、以1.33％漲幅領漲，貿易百貨、光電、油電燃氣股齊揚逾0.7％，生技及電子零組件股亦漲逾0.5％。不過，成交量較大的電子股、半導體股分別下跌0.5％、1％，金融、電機及造紙股亦跌逾0.5％，表現偏弱。

權值股今日普遍熄火休息，以台達電(2308)漲近2.5％最強，台化(1326)、和泰車(2207)、聯發科(2454)、台塑化(6505)漲逾0.5％居次。股王大立光(3008)小跌0.14％、鴻海(2317)小跌0.36％，中信金(2891)及台積電(2330)分別挫跌2％及1.41％，表現明顯偏弱。

台股早盤在攻高後遭逢13800點短壓而乏力拉回，呈現量縮回測13700關卡支撐的震盪整理格局，但仍站穩5日線之上。分析師認為，短線KD指標尚未高檔鈍化，台股整體盤勢仍維持偏多格局，預期短期內將呈現13600～13800點震盪換手、類股輪漲個股表現。

展望後市，分析師認為，短線美股漲勢可能稍作消息，靜待新總統上任後是否推出有效紓困方案，並關注聯準會政策方向是否改變。操作建議在13000～14000點區間操作，利用震盪低階強勢股，並關注法人已展開布局的明年產望展望佳族群或個股。

(時報資訊)