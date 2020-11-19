中鴻(2014)今日舉行法說會，董事長劉敏雄表示，隨著下半年鋼市復甦，公司自7月起轉盈，營運倒吃甘蔗，預計今年全年可望轉盈。中鴻預期，明年第一季鋼市持續向上發展，鋼價仍看好。整體而言，明年鋼市展望可望優於今年。

中鴻今年第三季成功轉盈，隨著第四季鋼價續揚，中鴻預期第四季持續獲利，並可望將全年轉為獲利。董事長劉敏雄表示，今年全年可望轉盈，並力拚有不錯的盈餘成績。

中鴻與中鋼同樣看好明年第一季鋼市續旺，2021年鋼市優於今年。

短期12月盤價來看，中鴻表示將挑戰連續第六個月漲價；主要是鐵礦砂原料來到每噸130美元高點，在原料面支撐，加上歐美鋼價也追趕上來，國際鋼價漲聲不斷。

中鴻第三季單月接單20萬噸以上，第四季也在此水準之上，第四季呈現量價俱揚。在中鋼及河靜鋼鐵支持供料下，目前仍維持全產能生產，扁鋼胚可望供應無虞下，明年看好市況比今年好，中鴻也會朝向增產為目標。

中鴻在不少土地資產，公司也考慮活化資產，會選擇在適當的時機做適當的規畫；像是中鋼集團的中欣開發推出的「欣橋之心」熱銷；中欣對中鴻旗下的台南九份子地段有意開發。中欣台南九份子推案將與中鴻共同開發興建，目前規畫中。

中鴻表示，受到新型冠狀病毒疫情的影響，世界鋼鐵協會(worldsteel)於2020年10月發佈的鋼鐵需求預測指出，2020年全球鋼鐵需求量將萎縮2.4%，下降至17.251億噸；但2021年全球鋼鐵需求量則將恢復至17.951億噸，較2020年上升4.1%。由於中國的強勁復甦，今年全球鋼鐵需求量的下降幅度將有所減少。

今年鋼市雖受到(Covid-19)疫情影響，但日、韓等國鋼廠相繼減產整併，加上中國大陸加速推展新基建，帶動其國內鋼鐵需求，預計全球供給過剩之情況有望得到持續控制。

(時報資訊)