指揮中心宣布防疫秋冬專案將於12月1日上路，期間至明年2月底為止，入境不管是本國籍或外國籍都需檢附登機前3天的PCR陰性證明，並實施14天的居家檢疫，近期有不少大陸台商向指揮中心陳情，盼春節期間返台能縮短檢疫天數，陳時中僅說，天數不能打折，請台商早點回來。指揮中心發言人莊人祥則表示，外交部已經在調查，目前國際約僅一成的國家沒有提供自費篩檢服務，屆時這些國家入境者，可能是飛機座位特別安排，以及事後採檢等方式補強，並僅限於桃園機場入境。

據傳春節已經會有一批人潮要返台，是否提供台商方便？莊人祥表示，目前針對所有從國外回來的入境者都是14天，沒有任何人有打折的地方，請大家見諒。

至於有關少數國家無法提供2天陰性證明，莊人祥表示，會請外交部做調查，目前九成國家，包含大陸，都有提供三天內自費檢驗能取得PCR陰性證明，只剩下一成左右國家沒有，目前美國各州也都有調查，外交部最近會針對剩下一成仔細調查，清楚後就可以知道哪些國家回來的會有問題，會針對這個問題內部研議回來後，要怎麼處裡。

莊人祥也透露，有些國家不一定能提供自費採檢，這些民眾入境台灣後就需要自費採檢，但目前只有桃園國際機場可入境採檢，因此目前規劃2方案，第1是在每個機場設立採檢的資源，第2則是要求自特定國家來台者只能由桃園國際機場入境。

(中時 )