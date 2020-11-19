反萊豬進口遊行將於22日登場，新北市長侯友宜今（19日）下午出席第34屆吳舜文新聞獎頒獎典禮時指出，「最期待萊豬就是不要進來！」11月22日會去給予支持加油打氣。

侯友宜表示，希望所有的主事者尤其總統應該聽到所有民眾的聲音，7成民眾反對萊豬進來，剩下1個多月，若抵擋不住萊豬進口，就要用具體行動，尤其是地方政府首長，要做好整個管理。除了拒絕萊豬進校園外，今天也與社福機構、醫院、護理之家一起站出來拒絕萊豬。

侯友宜強調，最重要是源頭管理、資訊透明，一系列透明化，11月22日會去給予支持加油打氣。「不要進來就好！」一旦進口民眾就會吃到，查察還不如不要讓它進口。

侯友宜說，萊豬的價錢和國產豬的價格，難保民眾不會吃到萊豬，這是大家最擔心的，只要說含有瘦肉精，馬上就會引起業者反彈，一定要把源頭管理弄清楚，貨號、加工廠到末端店家都要弄清楚，中央源頭把關，地方嚴格執行。

侯也以警察工作為例，以往抓中下游的嫌犯有用嗎？只要源頭不進來就不會有中下游的問題。

(中時 )