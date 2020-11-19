2國中少女在桃園尋獲 警方1530進行說明 15:012020/11/19 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2少女目前已由桃園警方尋獲，將在下午3時許進行說明。(翻攝畫面／李俊淇新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新莊14歲少女昨日放學後就未返家，她的媽媽焦急地PO網尋找並報警，但今（19日）早，又傳出該名少女的同班同學也失聯，家屬急報忙向警方報案，新莊分局表示，目前2女已由桃園警方尋獲，將在下午3時30分進行說明。 (中時 ) #少女 #警方 #新莊 #桃園 #報案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新莊2國中少女桃園尋獲 稱「不想上學」借住男網友家 16:492020/11/19 社會 桃機首本CSR報告書 獲TCSA運輸業金獎肯定 15:392020/11/19 財經 凱羿-KY遭詐騙 大股東先賣股1,500張 15:192020/11/19 財經 入台陰性證明 全球有1成國家做不到 指揮中心擬機場設採檢站 14:362020/11/19 生活 新莊國中擬採BOT翻新 民進黨團批：學校不該被商業化 12:332020/11/19 生活 防網銀遭盜領KPMG授３招 04:102020/11/19 全球財經 解嚴以來首度關台 6都市長痛心 04:102020/11/19 焦點要聞 馬國女大生命案後網路恐嚇長榮大學 警揭25歲男假帳號「移花接木」 16:072020/11/19 社會 嚴德發證實 尋獲疑失聯F-16彈射椅、機身訊號 13:332020/11/19 政治 空手道少女3／花樣少女追夢節儉近乎苛刻 每月生活伙食費僅5000元 07:562020/11/19 社會 社會熱門新聞 棘手!水下作業4人漂走被陸船救起 我方託漁民協助接回 - 社會 一夜4次郎連戰3天後跑急診 醫師一聽臉色大變 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 29歲女跟7人團「1日畢羊縱走」失聯 冰冷遺體今尋獲 - 社會 大馬歌手丘沁偉通緝遭逮 再涉拍不雅照性侵男子 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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