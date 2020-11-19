新莊14歲少女昨日放學後就未返家，她的媽媽焦急地PO網尋找並報警，但今（19日）早，又傳出該名少女的同班同學也失聯，家屬急報忙向警方報案，新莊分局表示，目前2女已由桃園警方尋獲，將在下午3時30分進行說明。

(中時 )