畢嘉士基金會發起「2021我們去非洲：拉近世界，拉進機會！」募款活動。（畢嘉士基金會提供／林良齊台北傳真）

畢嘉士基金會發起「2021我們去非洲：拉近世界，拉進機會！」募款活動。（畢嘉士基金會提供／林良齊台北傳真）

為了防疫，馬拉威各級學校關閉長達五個多月，童工、童婚現象，隨著疫情一起攀升，據世界銀行統計，馬拉威52％家庭幾乎沒有存糧，連溫飽都成問題，而在畢嘉士馬拉威團隊服務的北部城市姆祖祖，當地合作的10所學校代表指出，停課期間已知至少有20位學生懷孕、上百位學生藥物濫用或吸毒，這些孩子很可能再也無法回到學校。

畢嘉士馬拉威團隊在學校關閉期間，即透過家訪和電訪，關心每位獎學金生的學習情況；同時在符合防疫規定的前提下，舉辦「疫情回應教育工作坊」，讓學生了解如何運用畢嘉士發放的參考書，在家自學，鼓勵他們不因家庭或環境影響而輟學。也透過縫紉、雞隻養殖、抗旱農耕法等技術，以及經營行銷技能培訓，輔導社區團體建立一技之長。

「馬拉威人需要的，只是多一些機會，扶持他們跨越後疫情時代的重重考驗」，畢嘉士基金會執行長周文珍表示，今年發起「2021我們去非洲：拉近世界，拉進機會」，一方面藉由線上攝影展、實體影像展和講座等活動，在無法出國的時刻，將馬拉威拉到台灣民眾眼前；另一方面盼望匯聚社會大眾的愛心，期待募新台幣100萬元經費，為遭受疫情衝擊的馬拉威，拉進更多發展的機會。

畢嘉士基金會發起「2021我們去非洲：拉近世界，拉進機會！」募款活動，匯集曾一同造訪馬拉威的台灣民眾所拍攝照片，邀請社會大眾透過相片走進馬拉威，看見多年來台灣關懷的足跡，進而支持馬拉威社區關懷計畫，為這個在全球無內戰國中最窮的國家，拉進更多機會。捐款可洽畢嘉士基金會官網。

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(中時 )