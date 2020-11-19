民眾對於千元鈔票背面的國鳥帝雉相當熟悉，事實上早在1966年帝雉已被列為瀕危物種，在台灣帝雉也是國家第2級保育類動物，相當稀有。玉山國家公園管理處開心表示，在轄區棲地完整的保護下，目前園內帝雉數量有1萬隻以上。

玉管處表示，帝雉喜歡棲息於中、高海拔1800至3800公尺的針、闊葉混淆林和針葉林底層中，以海拔2300至2550公尺發現的次數最多，而且喜歡在30至60度的陡坡地區活動，推估目前帝雉族群數量為11,000隻左右，保育這類台灣特有種的首要工作，在於維護牠們的生長及繁殖棲地環境。

玉管處指出，轄區內帝雉出沒的地點包括南投信義鄉塔塔加地區、郡大林道、樂樂溪周邊八通關古道以及花蓮瓦拉米步道，其中以塔塔加地區最容易發現帝雉族群出沒。根據玉管處十多年的黃昏觀察及紀錄，4至9月每次調查約有50％機率遇見帝雉家族，遇見公鳥的比例近75％，母鳥則會在遇見人時會快速逃離。

在帝雉在4至8月的繁殖期，如果民眾想在塔塔加不期而遇該種保育類國鳥，請在清晨或傍晚時分於塔塔加地區如玉山林道、石山服務站及大鐵杉周邊放慢腳步，就有很大的機會可遇見成對的帝雉在迷霧中出沒。

(中時 )