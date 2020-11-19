《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》X《瀕臨絕種團》宣傳影片

日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下手機遊戲《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》今(19日)為「臺灣瀕臨絕種動物」議題發聲，石虎「15號」、臺灣黑熊「歐貝爾」以及歐亞水獺「露恰露恰」都是過去因人類的作為而痛苦死去的瀕臨絕種動物，但卻離奇地轉生而成人類，並組成偶像團體「瀕臨絕種團RESCUTE」，藉由演藝活動來為自己的生存權發聲，這次將於黑貓維茲「庫耶斯‧亞利亞斯」的異世界帶來充滿幹勁的演出，遊戲合作推出限定活動【可愛搜救中】！此波合作邀請知名配音員「連思宇」、「張乃文」，以及「楊詩穎」來為角色精靈進行配音，並分前篇與後篇陸續推出，後篇推出時間，將於《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》官網公告。

劇情大綱：

不紅就會死！「瀕臨絕種團RESCUTE」的團員們在某次演出後，發現台下的粉絲比以往少了些，強烈感受到絕種危機的15號在後台大聲吶喊著「不紅就會死！所以神啊！請實現我們想繼續活下去的願望吧！」而「神」似乎聽到了她的願望，並回應她的請求，將她們傳送到了有魔物活躍的異世界「庫耶斯‧亞利亞斯」。所幸遇到了魔法使與維茲，協助她們將魔物剷除，並且在聽了她們來到這的緣由以及生存危機的情況後，答應協助擔任在此地的經紀人，更請【蝴蝶歌姬】協助他們在「庫耶斯‧亞利亞斯」進行演出，為他們的演藝活動盡一份力，但殊不知那位「神」竟然是那位意想不到的人物…。11月19日就請魔法使們跟著維茲與「瀕臨絕種團」團員們一起展開精彩的演出吧！

活動1 – 瀕臨絕種團合作關卡前篇【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】

瀕臨絕種團合作關卡前篇【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】開放！(圖/So-net提供)

活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/12/13 23:59

活動內容：瀕臨絕種團合作關卡前篇【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】開放！可藉由活動mission獲得的精靈—【臨演悲情角色 露恰露恰】、【全力撒嬌 歐貝爾】。

活動2 –【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋】 限時開放！

【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋】 限時開放！(圖/So-net提供)

活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/12/13 23:59

活動內容：活動期間開放「可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋」，並於轉蛋機內有機會獲得卡片【團體的最佳支援 露恰露恰】、【守護家鄉的偶像 15號】、【扮演著家貓 15號】、【膽小害羞卻狂野 歐貝爾】、【偶像的熱情演出 露恰露恰】、【偶像的休閒時光 15號】；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；只要10連抽達指定次數即贈送活動限定的「美好地球福袋」喔！

2020/11/19 15:00 ~ 2020/11/25 23:59活動期間，每次於「可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋」累積消耗滿指定門檻或累積儲值達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。包含活動限定精靈【狂野登場 歐貝爾】、【悠閒伸懶腰 15號】！此外，只要累積儲值滿指定條件，即可獲得【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】限定精靈。

活動期間，每次於「可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋」累積消耗滿指定門檻或累積儲值達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。(圖/So-net提供)

活動3 –【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】圖鑑蒐集

活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/12/20 23:59

活動內容：遊戲中獲得對應的【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【偶像們的假日 RESCUTE】

限定卡片【偶像們的假日 RESCUTE】。(圖/So-net提供)

活動4 –可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲登入獎勵

活動時間：2020/11/19 3:00 ~ 2020/12/13 2:59

活動內容：登入遊戲達指定天數，就可獲得「可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲 登入獎勵」的特別贈禮！登入滿第10天可登入限定精靈【愉快登場的偶像 歐貝爾】，登入滿第15天除了總計可獲得15顆水晶外，還可獲得【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋】免費10連抽一次。

活動5 –新功能開放

2020/11/19 15:00起，新手魔法使背包開放至120格。

活動6 –魔導士之家追加開放

2020/11/19 15:00起，下列活動於魔導士之家追加開放。

Christmas stories 2017謝爾菈篇

st. Valentine 2017 諾因&光篇

st. Valentine 2017 瑪格莉特&伊芙篇

恭賀新年 優卡＆愛麗絲篇

歡慶周年 傳說再臨！ 沙耶篇

黑貓維茲 感謝支持 怠惰的神明，拿出真本領

新人王 伊妮亞篇

Summer Collection 2020 芙莉蕾篇

Christmas stories 蓓亞德莉潔＆艾露特篇

Christmas stories 希爾篇

Christmas stories 琳琳與波坦篇

Christmas stories 2017 皮諾篇

Christmas stories 2017 露奇兒篇

恭賀新年 露雪篇

3周年 史特莉篇

恭賀新禧 2019 史特莉篇

Christmas stories2019 史特莉＆哈克亞篇

活動7 –素材森林轉盤開放

活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/11/25 14:59

活動內容：通關素材森林任一關卡，就可進行轉盤活動，獲得的素材數量會依照轉到的倍率增加。

活動8 –舊卡進化

2020/11/19 15:00起，下列舊卡開放最終進化。

逆影流繼承者 一二三‧矢志賀

甜點記憶 帕爾菲‧米洛

響命CrossDerive

黃昏空戰記 迪特利希‧貝爾克

無時無刻都大成功！ 優卡＆愛麗絲

兄妹正月 庫伊杜斯＆萊諾克絲

☆黎明的巫女☆ 琪夏菈‧歐羅爾前所未聞的大魔術 瑪奇卡‧露雪

空色的魔砲 法蘭西斯嘉‧伊斯特爾

沉默的叛逆者 瓦朗坦‧皮亞斯

躍動的加油團 莉莉婭‧皮亞斯

紅色的指揮者 瑪戈特‧雅蒂

天衣無縫的清道夫 阿步‧加賀

蒼穹的前鋒 英二‧美空

不屈不撓的守護神 小滿‧遠野

活動9 –每日首儲水晶30%回饋

活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/11/25 23:59

活動內容：玩家於活動時間可參加「每日首儲水晶30%回饋」回饋活動。

※詳細活動內容依官網公告資訊為準

※本次合作精靈卡片皆附有語音

※以上列出卡片為最高階狀態

※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利

(科技)