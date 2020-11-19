日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下手機遊戲《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》今(19日)為「臺灣瀕臨絕種動物」議題發聲，石虎「15號」、臺灣黑熊「歐貝爾」以及歐亞水獺「露恰露恰」都是過去因人類的作為而痛苦死去的瀕臨絕種動物，但卻離奇地轉生而成人類，並組成偶像團體「瀕臨絕種團RESCUTE」，藉由演藝活動來為自己的生存權發聲，這次將於黑貓維茲「庫耶斯‧亞利亞斯」的異世界帶來充滿幹勁的演出，遊戲合作推出限定活動【可愛搜救中】！此波合作邀請知名配音員「連思宇」、「張乃文」，以及「楊詩穎」來為角色精靈進行配音，並分前篇與後篇陸續推出，後篇推出時間，將於《問答 RPG 魔法使與黑貓維茲》官網公告。
劇情大綱：
不紅就會死！「瀕臨絕種團RESCUTE」的團員們在某次演出後，發現台下的粉絲比以往少了些，強烈感受到絕種危機的15號在後台大聲吶喊著「不紅就會死！所以神啊！請實現我們想繼續活下去的願望吧！」而「神」似乎聽到了她的願望，並回應她的請求，將她們傳送到了有魔物活躍的異世界「庫耶斯‧亞利亞斯」。所幸遇到了魔法使與維茲，協助她們將魔物剷除，並且在聽了她們來到這的緣由以及生存危機的情況後，答應協助擔任在此地的經紀人，更請【蝴蝶歌姬】協助他們在「庫耶斯‧亞利亞斯」進行演出，為他們的演藝活動盡一份力，但殊不知那位「神」竟然是那位意想不到的人物…。11月19日就請魔法使們跟著維茲與「瀕臨絕種團」團員們一起展開精彩的演出吧！
活動1 – 瀕臨絕種團合作關卡前篇【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】
活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/12/13 23:59
活動內容：瀕臨絕種團合作關卡前篇【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】開放！可藉由活動mission獲得的精靈—【臨演悲情角色 露恰露恰】、【全力撒嬌 歐貝爾】。
活動2 –【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋】 限時開放！
活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/12/13 23:59
活動內容：活動期間開放「可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋」，並於轉蛋機內有機會獲得卡片【團體的最佳支援 露恰露恰】、【守護家鄉的偶像 15號】、【扮演著家貓 15號】、【膽小害羞卻狂野 歐貝爾】、【偶像的熱情演出 露恰露恰】、【偶像的休閒時光 15號】；此外，活動期間首次10連抽免費，每次進行10連抽將可獲得貓肉條x1；只要10連抽達指定次數即贈送活動限定的「美好地球福袋」喔！
2020/11/19 15:00 ~ 2020/11/25 23:59活動期間，每次於「可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋」累積消耗滿指定門檻或累積儲值達指定門檻，即贈送超好康福袋回饋。包含活動限定精靈【狂野登場 歐貝爾】、【悠閒伸懶腰 15號】！此外，只要累積儲值滿指定條件，即可獲得【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】限定精靈。
活動3 –【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】圖鑑蒐集
活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/12/20 23:59
活動內容：遊戲中獲得對應的【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲】精靈，當圖鑑點亮後即可完成任務，並獲得限定卡片【偶像們的假日 RESCUTE】
活動4 –可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲登入獎勵
活動時間：2020/11/19 3:00 ~ 2020/12/13 2:59
活動內容：登入遊戲達指定天數，就可獲得「可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲 登入獎勵」的特別贈禮！登入滿第10天可登入限定精靈【愉快登場的偶像 歐貝爾】，登入滿第15天除了總計可獲得15顆水晶外，還可獲得【可愛搜救中 聖夜前的異世界前奏曲限定轉蛋】免費10連抽一次。
活動5 –新功能開放
2020/11/19 15:00起，新手魔法使背包開放至120格。
活動6 –魔導士之家追加開放
2020/11/19 15:00起，下列活動於魔導士之家追加開放。
Christmas stories 2017謝爾菈篇
st. Valentine 2017 諾因&光篇
st. Valentine 2017 瑪格莉特&伊芙篇
恭賀新年 優卡＆愛麗絲篇
歡慶周年 傳說再臨！ 沙耶篇
黑貓維茲 感謝支持 怠惰的神明，拿出真本領
新人王 伊妮亞篇
Summer Collection 2020 芙莉蕾篇
Christmas stories 蓓亞德莉潔＆艾露特篇
Christmas stories 希爾篇
Christmas stories 琳琳與波坦篇
Christmas stories 2017 皮諾篇
Christmas stories 2017 露奇兒篇
恭賀新年 露雪篇
3周年 史特莉篇
恭賀新禧 2019 史特莉篇
Christmas stories2019 史特莉＆哈克亞篇
活動7 –素材森林轉盤開放
活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/11/25 14:59
活動內容：通關素材森林任一關卡，就可進行轉盤活動，獲得的素材數量會依照轉到的倍率增加。
活動8 –舊卡進化
2020/11/19 15:00起，下列舊卡開放最終進化。
逆影流繼承者 一二三‧矢志賀
甜點記憶 帕爾菲‧米洛
響命CrossDerive
黃昏空戰記 迪特利希‧貝爾克
無時無刻都大成功！ 優卡＆愛麗絲
兄妹正月 庫伊杜斯＆萊諾克絲
☆黎明的巫女☆ 琪夏菈‧歐羅爾前所未聞的大魔術 瑪奇卡‧露雪
空色的魔砲 法蘭西斯嘉‧伊斯特爾
沉默的叛逆者 瓦朗坦‧皮亞斯
躍動的加油團 莉莉婭‧皮亞斯
紅色的指揮者 瑪戈特‧雅蒂
天衣無縫的清道夫 阿步‧加賀
蒼穹的前鋒 英二‧美空
不屈不撓的守護神 小滿‧遠野
活動9 –每日首儲水晶30%回饋
活動時間：2020/11/19 15:00 ~ 2020/11/25 23:59
活動內容：玩家於活動時間可參加「每日首儲水晶30%回饋」回饋活動。
※詳細活動內容依官網公告資訊為準
※本次合作精靈卡片皆附有語音
※以上列出卡片為最高階狀態
※So-net營運團隊保有活動最終修改與詮釋之權利
(科技)
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