前行政院發言人丁怡銘因牛肉麵之亂最終請辭。但沒想到這時又發生外交部政務次長曾厚仁在立院公開說出歡迎美國總統川普來台的爭議言論，逼得外交部發聲明緊急滅火。對此，一媒體直言，後蔡英文時代，許多官員都在找2024的路，螺絲鬆動，更有台北政壇認為現在的蔡政府已瀰漫著2018年九合一大選前大敗的感覺。

美國總統大選結束，川普仍試圖以法律戰扳回劣勢。藍委曾銘宗17日在立法院詢問外交部次長曾厚仁，若川普與國務卿蓬佩奧在卸任前訪台，外交部歡不歡迎？曾厚仁公開表示歡迎，「沒有理由拒絕啊！」至於台美如果建交，曾厚仁更直接回應，「很好啊，有什麼不好呢？」如川普下台前，美國軍艦要停靠我國港口？曾厚仁大方回應，「我們隨時都歡迎」。

但外交部長吳釗燮9月接受美國媒體專訪是這樣表示，雖然台美之間希望進一步強化經貿、政治等關係，不過「在這個時間點，台灣不會尋求與美國建立全面外交關係」，曾厚仁的回應明顯與吳釗燮不同。

對於曾厚仁的一番談話，外交部趕緊發布新聞稿澄清。有關邀請美國總統川普、國務卿蓬佩奧卸任前訪台或美國軍艦靠港等假設性議題，「外交部目前並沒有相關規畫，也未曾與美方就這些事項進行討論。」

對此，港媒《中評網》觀察到，由於蔡政府進入第二任，許多官員急著找2024的路，不只他們，包括桃園市長鄭文燦、副總統賴清德、交通部長林佳龍等人都在布局2024總統大選，螺絲鬆動明顯，繼續傲慢下去，遲早會出大事。現在台北政壇更有人認為現在的蔡政府已瀰漫著2018年九合一大選前大敗的感覺。

(中時新聞網)