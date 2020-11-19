國家傳播通訊委員會（NCC）18日宣布不予中天新聞台換照，新北市長侯友宜今（19日）表示，一個民主進步的國家要傾聽多元的聲音，尤其當權主事者、越有權利越要接納包容傾聽不同的聲音。不是用斷然拒絕、不接受的方式來傾聽，這態度是不對的，希望大家多聽聽多元的聲音。

另外，外傳北市議員勸進前新北市長朱立倫參選國民黨主席，媒體提問新北市長侯友宜是否支持，侯友宜說，「有這件事情？你要問他（朱）！」要問當事人意願，自己只有一個態度，任何人想為社會、國家做事都是好事！」。

(中時 )