中天不予換照 侯友宜：當權者要多傾聽 15:022020/11/19 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 媒體19日提問新北市長侯友宜是否支持，侯友宜說，「有這件事情？你要問他（朱）！」要問當事人意願，自己只有一個態度，任何人想為社會、國家做事都是好事。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國家傳播通訊委員會（NCC）18日宣布不予中天新聞台換照，新北市長侯友宜今（19日）表示，一個民主進步的國家要傾聽多元的聲音，尤其當權主事者、越有權利越要接納包容傾聽不同的聲音。不是用斷然拒絕、不接受的方式來傾聽，這態度是不對的，希望大家多聽聽多元的聲音。 另外，外傳北市議員勸進前新北市長朱立倫參選國民黨主席，媒體提問新北市長侯友宜是否支持，侯友宜說，「有這件事情？你要問他（朱）！」要問當事人意願，自己只有一個態度，任何人想為社會、國家做事都是好事！」。 (中時 ) #侯友宜 #新北市長 #朱立倫 #換照 #中天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國瑜批NCC小矮人 賴品妤：他的白雪公主竟是蔡英文 09:082020/11/19 政治 批蔡總統「聽不進去」民意 侯友宜生氣了 10:512020/11/19 政治 江啟臣自稱丐幫幫主 朱立倫：國民黨是錢窮志不窮 15:242020/11/19 政治 雙北議員怒斥 就是要媒體噤聲 04:102020/11/19 焦點要聞 衛福部秋冬防疫專案 侯友宜：就是我一直強調的入境普篩 11:422020/11/19 生活 北屯好事多開幕將吸逾5千人 警嚴陣以待 14:272020/11/19 寶島 解嚴以來首度關台 6都市長痛心 04:102020/11/19 焦點要聞 趙岱新同台周興哲佼佼喊遲早碰面 04:102020/11/19 娛樂新聞 朱立倫：蔡政府傷害台灣的言論自由與民主制度 09:522020/11/19 政治 中天不予換照 朱立倫要對蔡總統說「關台解決不了問題！」 15:012020/11/19 政治 政治熱門新聞 【政新鮮】蘇貞昌祭旗他換權位？！鄭麗文震怒大罵「教壞囝仔大小」 - 政治 戰機為何起飛2分鐘就詭異消失 前F-16飛官爆可能出事原因 - 政治 NCC主委陳耀祥一句出口 彭文正：今天聽到最大笑話 - 政治 打臉NCC ？親綠媒體人酸爆民進黨：根本黑社會 - 政治 獨家／我遭RCEP排除 呂謦煒抓包：蔡政府2年沒開「對外經貿戰略會談」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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