基隆市百安和百福兩家老人長期照顧中心因租賃問題與屋主發生糾紛，雙方談不攏告上法院，且業者未取得同意租賃書已被廢止許可，近日有家屬收到長照中心將被撤照通知，擔心來不及撤離，對此，市府要求業者12月9日前安置36名住民，屆時若未妥善安置，將依法開罰。

先前因租約問題，屋主在長照中心外牆掛上「租約到期」、「請速還屋」字樣的白布條，機構外牆白布條至今仍然高掛，引來往路人側目，雖有家屬日前表示，好不容易找到一間機構，不僅價格在負擔範圍，母親也已住習慣，盼法律能展延一些時間。

對此，市府社會處老人福利科長蔡惠貞指出，依老人福利法相關規定，市府已正式於9月30日公告廢止百福及百安2間機構設立許可，並要求業者善盡服務契約規範，盡快安排剩下住民的未來去向。

蔡惠貞表示，目前2間機構內，尚有36名住民還沒撤離，限業者在12月9日前，協助住民返家或完成找尋機構安置，若業者不予配合，市府將祭出強制實施令，並依老人福利法規定，對業者處以新台幣6萬元以上、30萬元以下的罰鍰。

蔡惠貞說，社會處也提前主動介入輔導，除聯繫住民家屬採取一對一輔導外，並提供其他服務選項，例如，日間照顧中心或申請居家服務、外籍看護等，市府責無旁貸，須提早告知住民家人以便因應，維護長者合法、安全的生活權益。

(中時 )