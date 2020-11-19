「國民法官法」2023年將施行上路，新北地院19日召開模擬法庭，針對弒母命案進行準備程序庭，以被告是否在吸食強力膠、飲酒造成精神耗弱的狀況下殺害母親做討論，供大眾觀察審、檢、辯三方在國民法官法下的運作狀況，法院也將陸續模擬合議庭，與新北市民政局合作抽選6名國民法官與4名備位國民法官。

為使國民法官法施行順利，司法頒布「國民法官模擬法庭第1輪次」計畫，規畫各法院辦理第1輪次模擬演練，新北地院共辦理4場模擬審判，由審檢辯、教授、新北市民政局長共同組成備選國民法官審核小組，並向民政局取得1600位備選國民法官初選名冊，剔除不具資格者後製1549名備選國民法官複選名冊，之後隨機抽出150位後選國民法官。

新北地院今舉辦模擬法庭召開準備程序庭，檢方特地挑選弒母案件，並以被告是否因吸食強力膠、飲酒陷於心神喪失或精神耗弱而犯案做討論，整理事實、提出法律爭點、調查證據能力，12月24日也將召開合議庭，從國民法官複選名冊選出6名國民法官、4名備位國民法官一同參與。

新北地院指出，之後模擬法庭將對精神專科醫師等相關證人進行交互詰問與調查證據等程序，瞭解國民法官是否能聽審、討論、提問及評議，順利完成審判，並檢視其是否會因法律專業知識不足，受職業法官影響，從中發掘問題進行修正，使國民法官法推行更加完備、順暢。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )