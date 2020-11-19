高雄巿長陳其邁19日在議會答詢。（曹明正攝）

高雄空汙嚴重，巿議員陳美雅質詢時引用數據指高雄人罹患肺腺癌跟北部比多達15倍。巿長陳其邁答詢時撇清沒比台北多15倍，還反問不知道議員的數據從哪來？不過經查證，陳美雅的數字引用自去年見刊的國際期刊《胸腔腫瘤》。

陳美雅19日總質詢時指出，根據各大學聯合的數據指出，高雄人罹患肺腺癌比例高出北部15倍，興達電廠卻在秋冬空汙季大開燃煤發電機組，罔顧高雄人呼吸乾淨空氣權利，市長陳其邁應該硬起來，捍衛高雄人的健康。

她說，高雄秋冬季節籠罩在空汙，興達電廠卻以燃煤發電，反而將燃氣發電做為檢查稽核用，尤其興達電廠燃煤機組還是全國最老舊；要求興達電廠的燃煤系統盡速除役，另外，市府應增設空汙監測點並落實推動校園雙機。

陳其邁答詢時就先強調「把數字釐清」，高雄的肺癌沒有比台北多15倍，還反質問陳美雅的數字不知道從哪裡來？陳美雅說她的數據是根據教授學者，並追問，那你的數字從哪裡來？陳其邁一時間也拿不出來，僅說可以查清楚。

陳其邁跳針先把數字弄清楚，挨批高雄巿長這樣的說法很可恥。陳美雅會後表示，高雄空汙嚴重，市長應重視如何有效打擊空汙，而非只做口舌之辯，只想以對自己有利的數字粉飾太平，高雄空汙如何解決才是市民最在乎。

據了解，陳美雅引用的資料「台灣南北肺腺癌發生率走勢出現交叉，近年來高屏地區肺腺癌年增加率是北部的15倍以上」。去年刊登於國際期刊《胸腔腫瘤》（Journal of Thoracic Oncology），由台大、中興、陽明大學及國衛院與台灣癌症登記中心等學者共同合作。

(中時 )