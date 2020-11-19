大台南熱蘭遮失智症協會邁入16年，今年慈善音樂會12月6日在成功大學成功廳登場，由協會副秘書長兼音樂總監林淑錦領銜義演，門票募款所得全捐給熱蘭遮失智症協會作為行政支用。

提供失智症患者關懷訪視與家屬支持團體的大台南熱蘭遮失智症協會，已有16年歷史，幾乎是南台灣失智症領頭羊，今年意外未拿到政府專案計畫，協會經費更加節鉅，但協會仍維持部分活動，急需募款解決經費短缺。

協會自13年前開始，每年舉辦1次音樂會募款。今年的音樂會找來旅德鋼琴家沈妤霖獨奏演出，林佳霖為首的弦樂四重奏，山嵐合唱團演出與台灣原聲童聲合唱團。

這場的募款音樂會的音樂總監林淑錦表示，協會過去舉辦募款音樂會，埋入1顆藝術介入失智症的種子，透過非藥物方式，讓失智症患者與家屬走入演藝廳，撫慰心靈。

慈善音樂會12月6日在成功大學成功廳舉辦，11月25日前訂票，有7折早鳥優惠，所得全數捐給大台南熱蘭遮失智症協會。

(中時 )