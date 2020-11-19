立法院經濟委員會今（19）日審查110年度經濟部相關預算案，經濟部部長王美花受訪被問到金管會核准蝦皮支付成立電支機構將從國外匯入增資時，她強調，由於經濟部8月修正的「大陸地區人民來台投資許可辦法」草案即將預告，近期將會正式公告，也就是蝦皮接下來的增資案，必須要利用加嚴後的新規定來審查。

王美花解釋，「大陸地區人民來台投資許可辦法」的許可辦法近期就會公布，目前正在依照規定向行政院報准，「馬上就會公布」。現在蝦皮必須要從國外匯入資金、經投審會核准後，才會由金管會核發營業執照。她指出「這樣的增資，恐怕必須在我們的新規定之下來審查」，因為過去外界認為原有的辦法有缺失、有漏洞，所以待新規定生效，「這案子已經受理，就會用新機制來審」。

經濟部次長陳正祺代表台灣實體團赴美參與11月20日的「第一屆台美經濟繁榮夥伴對話」，在昨日抵達美國後，第一站已與美國財政部的助理部長Mitchell Silk 展開對談。王美花表示，次長在美國的行程都由台灣駐美代表處陸續洽談，目前美國疫情也仍嚴峻，所以行程都還在密切聯繫中，如果有新進度會再向外界報告。

東協10國與中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國在11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，引發外界擔心台灣被邊緣化。王美花表示，台灣今年的經濟表現、防疫作為確實是有目共睹，不管是技術供應鏈、銷售外銷都很客觀，大家都看得到這些客觀數據。

「台灣未加入RCEP確實是目前的現況。」王美花說，我們在這樣的現實情況下該怎麼提升經濟、怎麼跟國際連結，與其去想要不要加入RCEP，不如去想可能的路，讓我們來努力，但由於目前「發展還不成熟」，所以還無法對外說明。

(工商 )