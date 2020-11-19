儘管新冠危機傷及經濟，英國仍宣布了冷戰以來最大的軍事投資，英國政府尋求定義自身後脫歐時期在世界的角色。

首相強生(Johnson)希望以尖端現代軍事和網路能力，在全球合作和自由貿易的新時代，突顯英國的領先角色。

周四的國會演說，強生描繪了未來30年對英國外交政策和國防的檢討結論，強生將公布未來四年的一項165億英鎊的軍事追加預算；英國目前每年軍事預算為420億英鎊。

在疫情的當下做出這項決定，因為領土(realm)的防禦為首要，強生指出，國際情勢更加險峻，競爭比冷戰以來任何時期更為激烈，英國必須忠於歷史以及與盟友站在一起。

英國政府指出，增加的國防支出將鞏固英國作為歐洲最大的軍事支出國，在北約為第二大，讓英國在網路和太空領域增加投資。

美國代理國防部長米勒(Miller)對增加支出表示歡迎，認為增加的投資表明英國對北約和共同安全的承諾。

強生將公布一致力於人工智慧的新單位，成立國家網路部隊以及一新的太空司令部，讓英國有能力在2022年發射首個火箭。

完整的國防和安全評估報告結論，「威脅與能力研究」，將在明年公布。

(時報資訊)