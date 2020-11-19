台北市房價居高不下，許多人買不起，紛紛移居新北市，不過在29個行政區當中，新店區是台北市遷入人口最多的一區，專家推測跟2大原因有關。

官方統計資料顯示，2019年台北市遷入新北市的人口，以新店區人數最多。《NOWnews》報導，根據住商不動產分析，由於新店的生活型態與居住氛圍與台北市最接近，甚至以同樣預算，還有機會買到條件更好的房子，因此最吸引原本居住在鄰近大安、信義、文山區的民眾遷入。

新北市統計指出，2019年從台北市遷戶口至新北市的共5萬4141人，其中有5個行政區，是近年北市人口移居新北人口最多的區域，第一名是新店，有6384人，其次是汐止及三重區都超過6000人，板橋及中和以4700人緊追在後。

新北市地政局分析，除了汐止以外，包括新店、三重、板橋、中和都有捷運可往來台北市，因此離台北近及往來方便是關鍵原因。至於新店之所以吸引最多北市人口移入，除了地理位置外，生活型態應該是最接近台北市的一區，加上工業區面積較小、治安、道路規劃等，都是吸引北市人口移入的原因之一。

新北環狀線來了 哪一站房價最超值？

(中時新聞網)