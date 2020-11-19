雲林縣土庫鎮公所為慶祝通學步道完成啟用，將於28日舉辦「土庫好食糧 全民健走趣」活動，限量500人參加報名，報名首日即額滿，參與度相當熱烈，原來最吸引民眾的除了免報名費以外，參與的民眾還可獲得1包數十斤重的有機肥料，對於務農人口多的土庫鄉親來說，極具吸引力。

為改善土庫鎮土庫國小周邊人行步道，斥資約5500萬元，打造總長1892公尺的通學步道，另外也在嘉南大圳旁興建740公尺水岸步道，重新將河道旁的小徑設置護欄、鋪設地磚水泥，提供鎮民一個新的休閒運動場域，學生上下學行走的路徑也較安全。

土庫鎮長張榮麗表示，歷經多時，終於完成通學步道及水岸步道2項建設，對於土庫鎮來說是一大進步，未來孩童在就學途中會更加安全有保障，鎮民閒暇時刻也能在舒適的休閒空間健行散步。

土庫鎮公所也在網路上號召500位民眾一起健走，享受土庫在地風情，開放報名當天馬上額滿，大家都衝著免報名費及豐富伴手禮熱烈參與，禮品包括紀念運動毛巾、土庫驛可可莊園優惠券、有機肥料、環保洗衣精等。

食糧節活動將於28日土庫鎮公園舉辦，屆時周邊有新子闖關、舞台表演、食糧市集等一系列活動，沒有參與健走的民眾也可以到土庫公園一同狂歡。

(中時 )