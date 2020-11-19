隨著美國總統大選大局已定，民主黨拜登當前若無意外篤定將於明年入主白宮，美國總統川普當前除了猛打選舉訴訟官司、在推特上抱怨選舉舞弊叢生，以及偶時周末打打高爾夫球之外，並無特別公開行程；而外交人士也透露，基於新冠疫情考量，川普目前無計畫舉行原本預計6月在美舉辦的七大工業國集團峰會（G7）。

據路透社報導，一位外交人士以及4位知情人士透露，雖然川普並未正式拍板決定停辦G7峰會，但實行此一大型會議相關計畫的時間已逐漸流失，外交人士透露，川普政府並未就G7峰會的日期與行程進一步安排，不過線上會議仍是可能的。此外，G7聯合聲明通常會讓各國花費數月共同籌備，但當前也沒有G7之間會發表聯合聲明的跡象。

報導指出，明年1月將接替美國、成為G7輪值主席國的英國，上周已向拜登祝賀勝選，不僅邀請他參與明年G7峰會，也邀他出席明年在蘇格蘭舉行的聯合國氣候變遷大會。

本屆G7峰會在美原定3月舉行，但因疫情讓這場G7領導人面對面會議延期至6月，但在德國總理梅克爾開第一槍後，首先表態「考量到整體疫情，無法同意前往華府與會」，傳川普一度因此大發雷霆。而據一名消息人士表示，川普曾在8月時透露有意在大選過後「較為冷靜的氣氛」再來舉辦G7峰會，但並未採取進一步行動。

(中時新聞網)