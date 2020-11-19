國家傳播通訊委員會（NCC）18日宣布不予中天新聞台換照，前新北市長朱立倫今（19日）表示，戒嚴時期前總統蔣經國曾說過「抓人是解決不了問題」，如今他要對蔡英文總統說「關台是解決不了問題！」

朱立倫說，非常遺憾！支持媒體自由是最基本的原則，可以討厭它、可以不喜歡它，但是不該禁止它、關掉它。民進黨要想一想，幾10年前台灣戒嚴時、民進黨創黨抗爭當時，前總統蔣經國曾說過「抓人是解決不了問題」今天要對蔡英文總統說「關台是解決不了問題！」

朱立倫說，討厭中天不喜歡中天，但是不能關掉中天，NCC應該就是在民進黨執政大環境下所做的決定，主政者尤其是總統、院長，應該要秉持民主自由、支持言論自由，讓媒體自由站出來說話。

另外反萊豬進口遊行將於22日登場，朱立倫表示，民進黨總不能禁止言論自由後，連關心食安自由都沒有吧！從來都沒有反對美豬，美豬在台灣已10多年，是反對萊克多巴胺、反對萊豬。無論來自於哪一個國家或是台灣本地，都會造成民眾傷害，民眾總有表達意見的權利。

(中時 )