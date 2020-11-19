竹東國小「奉安庫」解鎖開箱發現《竹東公學校沿革誌》等簿冊。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

建校有121年的竹東國小，校內有2個日據時期留下的保險櫃「奉安庫」，日前透過文化局和計畫單位打開「重現光明」，在箱內發現完整保存的《竹東公學校沿革誌》，這項文物簿冊也成功彌補竹東國小發展的記憶缺口。

縣長楊文科表示，竹東國小這2個保險櫃是日據時期留下的奉安庫，校方難以解開密碼鎖，文化局藉由「新竹縣文化記憶庫數位典藏機加值運用推廣計畫」，找到台北資深開鎖師傅吳坤浩成功解鎖，櫃內發現學校的珍貴文物，成功將文化記憶蒐集和保存。

竹東國小校長彭煥章表示，奉安庫開箱在他心裡醞釀許久，日前在師生、家長會、校友會與退休校長林任淳見證下打開，當時取出珍貴文物的驚喜與感動，會永遠留存在全校師生心中，該份寶藏《竹東公學校沿革誌》將保存在校史室內，使陳列文獻文物更加完善。

文化局代理局長徐世憲說，新竹縣文化記憶庫數位典藏機加值運用推廣計畫，由羅烈師副教授率領「交大國際客家研究中心」及吳聲淼理事長的「兩河文化協會」為執行團隊，辦理全縣國小百年文物普查，並促成竹東國小奉安庫開箱共學活動。

校方在開箱前舉辦認識校園有獎徵答，讓學生猜一猜奉安庫裡面到底藏著甚麼東西，透過共學活動的設計，師生一同揭開奉安庫，也讓在地文化保存從小扎根。

(中時 )