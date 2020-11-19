林務局自即日起至110年4月30日止，於市定古蹟保育小站推出「阿冠阿冠，你要住哪呢？生物多樣性探索展」，將日式小屋化為立體故事繪本，了解不同生態系中生物多樣性的重要性，傳遞正確保育觀念。

今(19)日為該展開幕記者，林務局表示，2020年是生物多樣性公約「愛知十年目標」的期限，台灣雖然非生物多樣性公約的締約國，但基於地球公民的責任與需要保護我國的生物多樣性，經過各方多年的努力，台灣在生物多樣性的維護及保育成果有成，本展覽透過淺顯易懂的故事，搭配立體造景及影音互動多媒體裝置，探索我們身旁隨處可及的生物多樣性，進而介紹民眾日常參與生物多樣性維護的方法，落實生物多樣性主流化。

除了豐富的展覽內容外，林務局更規劃了包括「人與水雉的棲地協奏曲」、「城市養蜂是Bee要的！」、「淺談台灣原生植物與生物多樣性」、「替自己打造一座生態花園」、「換個角度走訪大安森林公園」等10場次活動，以專家導覽解說及手作體驗等融入生態保育的探索，讓民眾體會維護生物多樣性的重要性。

「阿冠阿冠，你要住哪呢？生物多樣性探索展」自即日起至110年4月30日止，開放時間為周三至周日上午9時至中午12時；下午1時30分至5時，周一、周二休館。地點在林務局保育小站(台北市金山南路二段203巷22、24號。

展覽期間，舉辦10場次系列演講與手作活動等，各場次活動皆採網路預約報名，歡迎有興趣的民眾報名參加，詳細活動內容請至「林務局-森活情報站」臉書專頁。

(中時 )