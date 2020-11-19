NCC昨（18日）完成重要政治任務，以7比0懸殊差距，否決中天新聞台換照申請，中天痛批，這是台灣解嚴30多年來，新聞自由與言論自由最黑暗的一天；關掉中天，表明台灣已走上獨裁政治。跟著這條熱門新聞的腳步，律師林智群在臉書表示「如果婚姻是每6年換一次照，我早就被開除了！」，引來網友熱烈迴響，眾多人贊同婚姻應該改成「續約制」。

NCC封殺中天新聞台換照申請，主委陳耀祥說明，該案7位委員一致駁回換照申請，理由之一是違法紀錄非常嚴重；此外中天新聞台的內控機制失靈、自律機制沒有發揮功能，尤其大股東蔡衍明直接、間接介入新聞台製播，可看出內控存在著很大問題。

「如果婚姻是每6年換一次照，我早就被開除了！」，律師林智群在臉書用一句話自嘲，也跟上這個熱門話題。不過這句話也引發網友熱烈迴響，紛紛表示「趕快修法！很多人都是被自動續約的！」、「能被續約的大概不多吧」、「應該是大多數人都離婚了」、「結婚手續應該要像手機一樣改成續約制」、「林律師為何不參政呢?這才是人民所需的法律啊」、「這構想好棒」、「應該比照醫事人員每年進修30學分繼續教育」、「應該是很多婦女的心聲」、「公投」。

(中時新聞網)