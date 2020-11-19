眾所矚目的仁武產業園區開發案，19日舉辦「第一期統包工程」動土典禮，完工後，預估將可創造242億元年產值、提供6,300個就業機會，帶動高雄產業升級轉型。

仁武產業園區開發案19日舉行「第一期統包工程」動土典禮，由高雄市長陳其邁主持，經濟部次長曾文生、經濟部工業局副局長楊柏耕、以及多位知名企業代表都出席見證。

高雄市長陳其邁致詞時宣布，仁武產業園區完工後，預估將可創造242億元年產值、提供6,300個就業機會，帶動高雄產業升級轉型，他也呼籲產業踴躍投資，讓高雄產業朝智慧轉型方向大邁進。

陳其邁指出，仁武產業園區總面積為74公頃，其中，產業用地佔48公頃，綠化植被面積近20公頃，基地鄰近國道10號，10分鐘車程可到高鐵、30分鐘就可到高雄港及小港機場，是高雄高科技產業轉型的重要基地。

他說，未來將結合北高雄研發優勢，以及南高雄海、空雙港資源，引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，並以低耗能、低污染的高科技產業優先審核。

經濟部次長曾文生指出，仁武產業園區核准設置過程，經歷經濟部、環保署、內政部等各部會的審查，並舉辦一系列在地產業關懷座談會，了解高雄在地產業發展的現況及困境，經濟部也將彙整各方意見解決廠商問題，配合高雄市政府，打造最友善的投資環境，作廠商的最佳後盾。

高雄經發局表示，19日動工的第一期統包工程，是以台糖土地範圍優先施工。未來通過審核進駐的業者，可在園區的公共工程進行時，同步建廠，加速投資企業建廠需求，為高雄注入嶄新產業動能。

(工商 )