環保署針對國內200處環境教育設施場所，舉辦「綠遊環教場所，人氣王就是我」網路人氣票選，台水公司的「澄清湖高質水環境教育園區」及「湖山自來水環境教育園區」各奪得第4及第5名。台水公司董事長胡南澤19日表示，台水有3處環境教育園區擠進前10名，未來將持續為國人提供優質的環境教育服務。

胡南澤指出，台水公司除事業永續發展，也須善盡環境永續的社會責任，自2011年起推動設置環境教育場所，目前有「澄清湖高質水環境教育園區」、「湖山自來水環境教育園區」及「深溝水源生態園區」等3處通過環保署認證，在這次網路人氣票選全數擠進前10名，未來將持續推動設置環教場所，提供多元課程。

台水公司指出，3處環境教育場所各有特色，「深溝水源生態園區」，位於宜蘭縣員山鄉，於101年4月通過認證，是經濟部、台水公司及宜蘭縣境第一個通過認證的環境教育設施場所，園區具有豐富的水文、水源及生態景觀，並榮獲2016年第四屆國家環境教育獎機關組優等獎。

「澄清湖高質水環境教育園區」位於高雄市鳥松區， 103年3月通過認證，園區融合自然資源管理、溪流保育及永續發展的理念，搭配現有的水利科技，並融入當地人文歷史現況，兼具專業深度、廣度和區域特色。

「湖山自來水環境教育園區」位於雲林縣斗六市南仁路上，在109年4月通過認證，規劃自來水系統、節約用水、環境保護等三大主題作為園區環境教育推動目標。

(中時 )