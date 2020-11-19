NCC主委陳耀祥唱名公廣集團，盼系統業者給公廣集團一個機會入駐52台。公視今(19)日下午召開董事會，除討論原有議程外，將針對NCC主委建議研擬討論。公視董事馮小非會前受訪表示，公廣集團最主要獨立權力行使機關在董事會，針對是否將爭取入駐52台，都須經由董事會討論通過。

公廣集團旗下數位媒體中，僅華視新聞頻道，符合52台全新聞頻道的要求，陳耀祥點名後，也讓華視成為呼聲最高的52台遞補媒體。馮小非認為，52頻道是珍貴的公共資源，任何只要能製播高度公共性的新聞頻道，都非常值得去投入、競爭，「公廣集團一直以來的使命是製播具有公共性的新聞，所以我不只支持華視，也支持公視新聞也要一併去為民服務。」

公視董事羅慧雯表示，作為公視董事，當然支持華視進駐52台，「我們希望能發揮公共媒體影響力，我們知道在台灣，新聞台的重要性非常高，因大家對新聞的依賴是非常重的，如果說公共媒體在新聞台有一席之地，我想對公共媒體的信賴度是一定會提升。」

公視董事蔡仲良表示，這幾日才得知相關事件，會議將再討論，他支持華視入駐52台。但對於陳耀祥直接點名公廣集團可爭取入駐52台，不只民眾黨批評有「先射箭再畫靶」的嫌疑，公視董事、政大兼任教授鄭自隆也批評，哪個頻道要由哪一台來進駐，是系統台與基地台的商業協定，「政府機關沒有立場講這句話。」NCC和公廣集團已有相關討論的傳言也甚囂塵上。

羅慧雯表示，NCC與公視的關係就是沒關係，NCC本身是獨立管制機關，「兩者間我不認為有甚麼關係。」至於陳耀祥發言，她認為，陳耀祥在傳播政策擬定上有他的專業，「我們知道傳播政策裡面有一部分是公共媒體政策，所以他有這樣的建議，我認為非常好。我相信這是一個獨立管制機關對台灣媒體現狀，經過觀察和理解後的反應，我們都很支持。」

馮小非表示，不確定NCC先前是否有跟什麼樣的高層有討論，不過公廣集團最主要獨立權力行使機關就是在董事會，無論如何，就像以前重要的提案一樣，都必須要經由董事會討論通過。昨晚聽聞，總經理將會主動針對爭取入駐52台提出報告，期待整個公廣集團的新聞力量加起來，一起為大家做服務。

公視董事施振榮及盧彥芬會前則謝絕媒體訪問。

(中時 )