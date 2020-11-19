我駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）18日以視訊會議方式，簽署「在敘利亞部分地區進行穩定化援助協議」。台灣將捐助50萬美元（約台幣1千4百餘萬元），協助在ISIS佔領期間失學的敘利亞學童恢復正常教育。

駐美處指出，台灣作為「全球反制ISIS聯盟」成員與國際社會的可靠夥伴，近年來透過政府及民間對伊拉克、敘利亞、約旦、土耳其等國ISIS難民的人道援助超過3500萬美元，包括捐贈組合屋、行動醫院及掃雷裝備等，協助中東地區穩定化，緩解難民危機及降低ISIS再現的風險。

蕭美琴說，台灣是自由及開放的民主國家，有義務與其他民主國家攜手捍衛共享價值及維護區域穩定。台灣將持續與美國等理念相近國家緊密合作，為印太、中東及世界其他角落之和平穩定做出貢獻。

AIT表示，敘利亞東北部的教育體制正在努力彌補六年來嚴重短缺的基礎教育，基礎教育的缺乏讓孩童和青年容易受到暴力極端主義的影響。「Injaz計畫」旨在敘利亞東北部地區從伊斯蘭國統治下解放的地區，推動溫和教育，以反制伊斯蘭國意識形態，增加教育機會，協助學生重新入學並持續在主流教育體制中學習，進而防堵孩童和青年受到極端主義意識形態的傷害。

AIT指出，透過駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的捐助款項，「Injaz計畫」將持續振興和強化教育體制，並改善敘利亞東北部地區的教育機會。這項重要工作包括：重建學校的供水和衛生設備、為教室進行防寒處理，以及替流離失所、無法接受正規教育的孩童提供補救教學。台灣是全球反制伊斯蘭國聯盟（D-ISIS Coalition）的83名成員之一，該聯盟的目標是反制伊斯蘭國所帶來的威脅、最終消滅伊斯蘭國。

(中時 )