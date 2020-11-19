第三河川局在防洪工程外，加入「水岸縫合」理念，融入生態友善，新設護岸減少使用混凝土，採緩坡化排石。（第三河川局提供／黃國峰台中傳真）

為避免大規模的破壞後，節省復建所需的高額經費，第三河川局每年都會做預防性搶險修工程，以避免災害發生後的高額修復費用，經濟效益上估計約節省5億元，除基本防洪工程外，思維上更融入「水岸縫合」理念，以建構舒適的水岸環境。

第三河川局指出，109年共有26次搶險及預防性搶險，花費約4,600萬元，除大幅降低災害風險，也可避免災害發生後，再辦理復建修復作業，經濟效益上估計約節省5億元；近期有2件復建工程，為108年遭豪雨破壞之堤防，分別為南投縣埔里鎮「眉溪大湳二號堤防」及彰化縣茄荖鄉「貓羅溪茄荖堤防」，已如期於109年汛期前完成，將降低致災風險，確保民眾生命財產安全。

第三河川局指出，除最基本的河防安全工程需求外，更於工程思維上進化，加入「水岸縫合」理念，並融合「在地人文」、「生態友善」及「水岸休憩」的元素，期能改善周全並建構舒適的水岸環境，提供民眾休憩的地點。

第三河川局表示，近期將持續治理旱溪排水，初步將旱溪排水空間藍圖規畫為「河堤景觀區」、「環境生態區」、「水岸休閒區」等3區，並配合地方特色，設施人行步道及人文特色廣場、規劃緩坡草皮連結水岸與周邊綠地，並以人行景觀橋串連兩岸，整合並擴大民眾活動空間，藉此融合水岸與都市景觀。

第三河川局在防洪工程外，加入「水岸縫合」理念，都市與水岸公園，無高牆，融合水岸與都市景觀。（第三河川局提供／黃國峰台中傳真）

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