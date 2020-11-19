生達(1720)下午舉行法說會，第4季進入傳統旺季，業績有機會步上年度的高峰，全年度營收可望維持高個位數成長。展望明年度，台灣地區產線積汰舊換新，產品線精簡化進一退二，另外，持續開發美、中、日、東協等市場，創造品項極大化市場。

生達在台灣代理Mylan(邁蘭公司)20項抗癌產品，5項生物製劑用藥Biosimilar在台已取得3張藥證，2項已取得健保核價、15項小分子用藥，在台已取得12張藥證，12項已取得健保核價。在2020年癌吉清凍晶注射劑 Ogivri第1季上市、福富血注射劑 Fulphila第3季上市，對明年營運貢獻度將會加大。

在大陸市場方面，生達積極採取進口&技轉雙管齊下策略，並擴大合作品項數、藥企家數，在進口自有藥證審查方面，抗生素針劑持續出貨中，性功能障礙口崩劑，2020年已送件、糖尿病用藥通過BE，即將送件。而在一致性評價成果，目前已簽約8項，結案3項，5項進行中。

生達在日本市場方面，已取得Montelukast(細支氣管炎用藥)，及Celecoxib(消炎止痛用藥)兩張藥證；而在美國市場方面，已出貨糖尿病及肌萎縮脊髓側索硬化症(ALS)藥品，2020年出貨，另已核准一項，正在等專利過期。

(時報資訊)