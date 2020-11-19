連鎖餐飲集團揚秦(2755)拚年底轉上櫃交易，雖然面臨新冠肺炎疫情衝擊，致使2020年上半年稅後淨利衰退14.27％，但在第三季營運顯著復甦、獲利雙位數「雙升」拉抬下，前三季獲利恢復成長、年增4.48％，每股盈餘（EPS）2.71元。

揚秦實收資本額1.8億元，去年7月26日登錄興櫃交易、每股參考價66元。此次上櫃前預計現增發行新股2000張，其中1700張將對外公開承銷，每股發行價格暫定60元，預計可募資1.2億元。上櫃後實收資本額將增至2億元。

揚秦旗下目前擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，主力品牌麥味登於國內以發展加盟店為主，炸雞大獅原採直營發行，第三季已開放委託加盟，REAL則採直營發展。在中國大陸及東南亞等海外市場，則採區域代理方式拓展版圖。

揚秦2019年合併營收創12.98億元新高、年增14.52％。毛利率自25.3％升至25.62％，但營益率自6.72％降至5.99％，主因營業規模擴大造成費用增加。不過，稅後淨利仍創0.62億元新高、年增12.3％，每股盈餘（EPS）3.48元，優於前年3.1元。

揚秦第三季合併營收創3.98億元新高，季增13.15％、年增15.35％。毛利率26.45％，優於第二季25.63％、與去年同期相當，營益率7.15％則優於第二季5.43％及去年同期6.01％。稅後淨利0.22億元，季增達81.9％、年增達40.13％，每股盈餘1.25元。

累計揚秦前三季合併營收10.85億元、年增14.04％。毛利率自25.75％略升至25.98％，營益率自6.2％略降至5.98％。雖受業外虧損增加影響，稅後淨利0.48億元、仍年增4.48％，每股盈餘2.71元，優於去年同期2.59元。前三季同店營收（SSSG）年增9.6％。

(時報資訊)