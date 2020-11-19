知性女星張鈞甯近期為戲剪了一顆俐落男生頭，意外被路人叫成「小哥」鬧烏龍，最近她的髮型又被網友P成羊駝，在網路上傳得沸沸揚揚，甚至被張鈞甯發現，她不但沒生氣，還大方轉貼在自己微博上，「好喜歡！果斷偷圖！」

照片中，張鈞甯頂著一頭清爽短髮，佩戴黑色口罩，長瀏海剛好蓋住一隻眼睛，撞臉蓄著長毛的羊駝，有網友將兩張照片拼成一張對比圖，被轉發到各大平台，連張鈞甯都收到了，不過她沒有動肝火，反而覺得很幽默，大方的將照片PO到個人微博，笑說：「神網友眼尖，今年冬天最新羊駝同款髮型，好喜歡！果斷偷圖！髮型：張鈞甯，化妝：張鈞甯。」

張鈞甯轉發該張拼圖羊駝的照片。（圖／微博@張鈞甯）

張鈞甯高EQ的反應掀起網友熱議，紛紛留言：「昨天想發我朋友圈，覺得好像不太好，有點太埋汰你，沒想到你自己發微博了」、「既然是您用了，我就不說什麼了，喜歡就好」、「姐姐妳太搞笑了」、「自黑第一名」、「我覺得你可以帥過二皇子」等。

張鈞甯日前話題不斷，上周才因為過往舊照在網路瘋傳，被質疑動了割雙眼皮手術，對此她親曬童年嫩照，回應：「那些年內雙變外雙的女孩！沒想到運動送我馬甲線外，還送我雙眼皮！快跟我一起動！起！來！」以正能量的方式回應整形傳言。

(中時新聞網)