金曲歌后魏如萱上星期演出，唱到知名歌曲《買你》時，竟有粉絲無預警衝上台抱她，因為突然被抱且撞到右胸，讓她小時候遭襲胸的陰影又湧上心頭，事後也PO文說明此事，未料卻收到網友私訊若不喜歡接觸性互動，就不要向粉絲提出擁抱要求，對此她回應：「好，我錯，我不應該叫大家抱我的」。

魏如萱在限時動態曝光網友私訊內容，只見對方告知若不喜歡接觸互動，就不要向粉絲提出擁抱要求，畢竟她在台上詢問「都沒有人要抱一下嗎」時，身為粉絲自然想上前給予擁抱，畢竟沒有人想讓喜愛的歌手在台上冷場，但魏如萱後續處理方式讓人匪夷所思，就是把粉絲掛出來公審後，又責怪擁抱形式不是自己所要的，該名網友表示魏如萱童年陰影值得同情，但卻用了錯誤方式傳達，甚至讓該名粉絲被冠上「襲胸」意圖，直言替對方感到相當不值得。

魏如萱公開網友私訊內容。（圖／waawei IG）

此外該名網友表示希望魏如萱的傷痛可以被遺忘，但不是透過加諸在粉絲身上，再透過群眾的撻伐，來撫平當年的傷害，對此魏如萱解釋是對事不對人，而且發現有留言會傷害到粉絲時，就馬上刪文，而整起事件最主要是想傳達衝上台是很危險的事。

魏如萱回應此事。（圖／waawei IG）

但看到留言發現有網友狂酸「是豆腐做的嗎？不能碰是不是」，她雖不諱言：「這世界還是很多大笨蛋」，但也認錯「不應該叫大家抱我的」，最後不忘強調：「但，你一定不是我的粉絲，你一定沒有聽過《買你》」。

(中時新聞網)