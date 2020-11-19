安永（EY）聯合會計師事務所今（19）日與聯合永續發展目標聯盟共同主辦「企業低碳轉型的關鍵－數位決策解決氣候變遷轉型風險」論壇，共同探討企業以數位轉型方案因應氣候風險。

國立清華大學工業工程學系講座教授簡禎富指出，企業應以藍湖策略思考永續經營，並運用工業3.5的數位決策與分析技術思維，提升彈性價值，以兼顧組織效能與數位轉型兩面向的發展，發展鋼鐵人的人機協作的解決方案。

中華電信執行副總經理洪維國表示，中華電信自2001年起即啟動機房、基地台等重要設備的防汛措施，近年也積極參與再生能源案廠的建置，協助台灣再生能源發展，今年更成為全球電信業第一家通過TCFD成熟度模型第三方查證的企業。面對氣候變遷所帶來的風險與機會，中華電信將持續發展因應策略，並以智慧農業、智慧能源與智慧治理成為各產業轉型的最佳後盾。

康舒科技副總經理蔡建芳表示，公司透過TCFD的架構建議擬定各項氣候策略，以低碳轉型為主要核心策略，盤點氣候相關之風險現況，並由公司永續發展部門進行分析與管理，呈報至公司最高管理階層，董事會更擔任管理監督角色，以提升執行成效。

今年康舒除積極呼應TCFD組織倡議外，更以實際行動成為全球首家通過TCFD查核的電子科技業，未來持續以三高策略：高效率、高瓦特數、高密度，進行產品創新研發，積極投入綠色能源領域，提供創新的解決方案，成為產業間邁向綠色永續的最佳夥伴。

桃園國際機場副理蔡依蒨指出，機場近年為呼應國際組織與國家政策，已導入TCFD至公司內部的氣候策略規劃中，並成為全球首家通過TCFD查核的航空產業。機場公司以氣候減緩與調適策略出發，於減緩方面，積極執行節能減碳工作，並號召機場駐站廠商共同簽署「駐站廠商共同減碳計畫」。

(工商 )