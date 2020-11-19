仁武產業園區19日正式動土，預計2024年完工，將引進電子、電腦、運輸工具、機械、金屬製品等產業，創造242億元的年產值，產業帶動人力需求，對周邊房市是挹注一大利多，根據台灣房屋集團統計，仁武區近3年住宅住宅大樓近3年漲幅4％，每坪均價約16.7萬元，仁武近年形成的「別墅聚落」，透天住宅總價從2018年的1424萬元，漲至1,577萬元左右，近3年漲幅達11％。

台灣房屋集團趨勢中心發言人張旭嵐19日表示，仁武屬於距離高雄市區最近的市郊，交通便捷，生活機能優渥，近幾年受建商青睞，不斷推出各類大樓與透天建案，從好入手的中小宅，一直到每棟4千萬元起跳的透天豪墅，吸引許多首購與換屋族群，讓整體房價表現亮眼。

她說，仁武產業園區將帶來超過6千個人力需求，評估在租屋或自住購屋市場，勢必將再帶動仁武周邊價量表現上揚。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店長黃明智評表示，仁武本來就是高雄工業重區之一，隨著仁武產業園區以綠能低汙染產業為主力，將可能引領整個仁武工業走向低汙染發展型態，未來除了各大廠入駐園區，周邊產業鏈也將串聯進駐，進而帶動周邊工業地和廠房需求增加。

他說，從大寮和發產業園區開發後，工業地漲幅約15％來看，仁武鄰近市區，且具有交通優勢，勢必也會吸納部分市區廠商群聚佈局，以目前仁武工業地每坪單價約16到20萬元，未來價格發展可比大寮更亮眼，漲幅有機會看漲20％。

(工商 )