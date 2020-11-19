產業創新與新創活力是城市經濟發展之重要動能，由臺北市政府產業發展局主辦，工研院執行之「2020臺北市亮點企業」於今（19）日舉行頒獎典禮。共有雲象科技、思哈、六川集、鈺統食品等16家傑出企業及創辦人獲頒研發卓越獎、評審團獎、投資典範獎、傑出青年創業獎、傑出女性創業獎等殊榮，表彰他們以創新作法運用在企業營運上，其卓越成果不但是企業經營之表率，更是產業轉型升級之驅動力。

臺北市政府產業發展局期望能透過獎勵創新經營之亮點企業，持續鼓勵產業轉型升級，打造新創生態圈。工研院產業服務中心副執行長謝國倫表示，在臺北市產業局的指導下，工研院於2011年起透過「臺北市產業發展獎勵補助計畫」協助臺北市積極培植新創產業落地，帶動產業創新成長，並依新創不同事業階段，結合產業輔導之能量，協助市府打造鼓勵創業、研發、品牌到新投資之全方位獎勵補助方案。

自2011年迄今，累計協助臺北市創業家逾1,798案，案件中為設立5年內之新創事業近8成，投入金額逾16億元，帶動企業創新投資逾232億元、增加就業人數已破萬人。除獎勵補助外，今年，工研院更協助產業局營運全臺最大的創新產業基地「t.Hub內科創新育成基地」，透過國際產官學研的網絡關係，扮演國際橋接角色，以臺北為基地，協助臺灣新創連結全球創新網絡，帶動臺灣產業創新成長。

此次獲獎企業具有相當傑出之成果，如聚焦開發病理數位化及醫療影像AI技術之「雲象科技」，目前已成功獲國內知名醫療單位採用；以知識技能分享概念，打造出獨特的群募開課線上學習平台之「思哈股份有限公司」，其不但在創業5年內，營業額突破上億元，服務更拓展至全球華人市場；「六川集」提供數位熱昇華轉印技術與殘墨回收循環系統服務，不但已獲歐盟Bluesign環保認證，更成為歐美各大知名品牌指定數位印花夥伴；以及「鈺統食品」董事長吳翠玉女士，其聚焦近年新興飲食風潮，推出臺灣首款豌豆蛋白製成之植物肉，目前已打入知名超商、速食與有機食品通路等。

臺北市積極扶持在地新創發展，於2015年成立「[email protected]創業服務辦公室」，提供一站式創業諮詢及輔導，累積至今，不但獎勵補助與融資貸款金額合計突破40億元，其辦理近3,000場商機媒合活動，促成商機超過百億元。同時，為促進國際新創人才與企業交流，增加國際人才留駐及產業合作機會，工研院自2017年起，協助臺北市辦理產業人才交流計畫（Global Startup Talents @ Taipei Program），借重工研院之緊密國際新創網絡，以及與臺灣企業良好的合作關係，開辦至今，共吸引全球50國376組新創團隊報名，32國73組團隊獲選來臺交流，更促成7組國際團隊落地臺北市，成果豐碩。展望未來，臺北位居亞太區域中心，資通訊、生技產業基礎厚實，工研院將持續以前瞻科技能量與新創輔導等產業服務，協助臺北市打造國際創新創業重要基地。

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