放射治療技術，推陳出新，台中榮總引進最新第6代電腦刀、具3方攝影功能，機器手臂入射角度更靈活，可適當閃避重要器官組織，並具備高劑量率，在不破壞其他組織狀況下，AI影像導航腫瘤即時追蹤治療，讓癌症患者也保留體力。

台中榮總放射腫瘤科醫師劉怡君表示，別於傳統環狀直線加速器，第6代電腦刀治療頭頸癌患者，入射角度更靈活、彈性的，即時追蹤腫瘤位置，達到較佳的治療效果及最低副作用，放射治療有健保給付，但AI影像導航部分依次數由患者自費。

劉怡君指出，傳統放射治療是多分次的，一般療程約15至40次，療程時間約3到8周，單次劑量1．5至3 葛雷（Gy）；第6代電腦刀為超分次高效放射治療，是大劑量少次數放射治療，屬精準的影像導航才能辦到。

唾液腺腫瘤患者59歲劉女士，9年前接受腫瘤手術摘除並化療，2年前癌細胞卻轉移2處肺部，接受手術摘除部分肺葉，1年前肺部癌細胞再移轉多處，須打化療藥，但產生暈眩、血球量降低等副作用，化療成效不理想，經建議採第6代電腦刀治療，逐漸恢復健康，目前每3個月回醫院追蹤檢查1次。

劉怡君說，第6代電腦刀能縮短病人的療程，從3至8周大幅縮短到1至2周，高效精準大劑量，腫瘤更容易被摧毀，不但縮短療程時間，也提升治療效果，正常組織保護性更好，患者減少舟車勞頓之苦，也能減輕心理壓力。

(中時 )